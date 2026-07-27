Aeromaks dikey kalkış yapabilen yeni dronunu tanıttı

·36·Teknoloji
Aeromaks dikey kalkış yapabilen yeni dronunu tanıttı

«Aeromaks» şirketler grubu, uçak sınıfına giren ve dikey kalkış ile iniş yapabilen «A-5 M/Л» adlı yeni insansız hava sistemini kamuoyuna tanıttı. Söz konusu cihaz; endüstriyel ve ulaşım altyapılarını uzaktan denetlemek, jeodezik araştırmalar yürütmek ve kaliteli foto ve video çekimleri yapmak üzere tasarlanmış olup, modern teknoloji pazarında önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu konuda Ixbt.com haber vermektedir.

ixbt.com verilerine göre, bu inovatif dronun maksimum kalkış ağırlığı 30 kilograma kadar ulaşmaktadır. Saatte 144 kilometre hızla hareket etme yeteneğine sahip olan cihaz, tek bir uçuş sırasında 800 kilometreye kadar olan mesafeyi kat edebilir. Bu da son derece büyük alanların kısa süre içinde tamamen incelenmesine olanak tanır.

Teknik imkanlar ve donanım

Sunulan hava aracı 4 bin metre yükseklikteki mesafede görevlerini başarıyla yerine getirebilir. Cihaz, kendi bünyesinde toplam ağırlığı 5 kilograma kadar olan faydalı yükü taşıma kapasitesine sahiptir. Yapılacak görevlerin niteliğine bağlı olarak bu sistem, yüksek çözünürlüklü kamera, termal kamera (teplovizör) veya modern lazer tarayıcı ile donatılmaktadır.

Cihazın temel avantajlarından biri, dikey olarak kalkış ve iniş yapabilme özelliğidir. Aynen bu fonksiyon sayesinde dron, özel olarak hazırlanmış bir pist gereksinimi duymaz. Sınıflandırılmış ve dar alanlarda bile hiçbir zorluk yaşamadan çalışmaya başlayabileceği uygulamada kanıtlanmıştır.

Test süreçleri ve pratik sonuçlar

Yeni platformun teknik imkanları ve güvenilirliği, Rusya'nın Tümen bölgesinde gerçekleştirilen pilot endüstriyel testler sırasında tamamen onaylandı. Test süreci boyunca dron, petrol çıkarma şirketine ait ana boru hattı bölümünü başarıyla inceledi.

Söz konusu test uçuşu sırasında cihaz tarafından havadan fotoğraflama çalışmaları gerçekleştirildi. Elde edilen veri ve materyaller, doğrusal altyapının durumunu değerlendirmek ve bölgenin doğru dijital modellerini oluşturmak için başarıyla kullanıldı; bu da endüstriyel tesislerin yönetim verimliliğini keskin bir şekilde artırmaktadır.

AeromaksDronTeknolojiAltyapıTest
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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