Sosyal Medyadan Kaçınmaya Yardımcı Olan 9 Dolarlık NFC Anahtarı Tanıtıldı

·32·Teknoloji
Sosyal Medyadan Kaçınmaya Yardımcı Olan 9 Dolarlık NFC Anahtarı Tanıtıldı

Akıllı telefon ekranında geçirilen süreyi sınırlama girişimleri, genellikle kişinin kendi iradesine dayandığı için etkisiz sonuçlanır. Olağan uygulamaları ve bildirimleri sadece göz ardı etmek çok kolaydır; bu da kullanıcıları yeniden sonsuz kaydırma girdabına çeker. Ixbt.com'un haberine göre, tam olarak bu sorunu çözmek için tasarlanan Autonomous Key adlı yeni bir cihaz yaratıldı. Bu konuda Techcrunch.com bilgi veriyor.

Bu yeni gadget, geleneksel yazılım kısıtlamalarından farklı olarak tamamen fiziksel bir yaklaşım sunuyor. Özel bir ortak uygulama ile çalışan ve dikkat dağıtıcı uygulamaları kilitleyen bir NFC anahtarından ibaret. Artık blokajı atlata bilmek için ekrandaki düğmeye basmak yeterli değil — gerekli uygulamalara erişimi yeniden sağlamak için telefonu fiziksel anahtar yardımıyla taramak gerekiyor.

Fiziksel Engel ve Avantajları

Her açılış seansı en fazla 60 dakikaya kadar sürebilir, sonrasında uygulamalar otomatik olarak yeniden kilitlenir. Fikri cazip kılan tam olarak bu fiziksel gerekliliktir, çünkü kullanıcı kendini zapt etmeye güvenmek zorunda kalmadan NFC anahtarını başka bir odaya, ofise veya spor salonuna bırakabilir. Bu durum, Instagram veya TikTok uygulamalarını açma yönündeki bilinçsiz dürtüyü, ek çaba gerektiren bilinçli bir karara dönüştürür.

Cihazın fiyatı sadece 9 dolar olarak belirlendi; bu da onu Block (29 dolar), Unpluq (26.50 dolar) ve Brick (59 dolar) gibi alternatif rakip ürünlerden belirgin şekilde daha ucuz kılıyor. Brick, uyku modu ve uygulama içi satın alımları engelleme gibi gelişmiş özellikler sunsa da, Autonomous Key temel işlevselliği çok uygun bir fiyata sunuyor.

Teknik İmkanlar ve Yapay Zeka Analizi

Uzunluğu yaklaşık üç inç olan kompakt cihaz, Android 8.0 ve sonraki sürümlerde çalışan akıllı telefonlar ile iOS 15 ve daha yeni sürümlü iPhone cihazlarını destekliyor. Ayrıca uygulaması, yapay zeka yardımıyla analitik veriler sunuyor:

  • Dikkat dağıtıcı uygulamaların ne sıklıkla açıldığını takip eder
    • ne kadar süreyle açık kaldıklarını kaydeder

  • kullanıcının en çok hangi saatlerde telefonu eline aldığını tespit eder
İlginç bir şekilde, yapay zeka alışkanlıkları kendine has esprili ve sert bir üslupla özetliyor. Örneğin, kullanıcı uygulamaları kilitler kilitlemez tekrar açarsa, sistem anahtarın yeterince uzağa konulmadığını belirterek onu daha uzak bir yere saklamayı önerebilir. Üstelik diğer birçok uygulama engelleyicisinden farklı olarak, ek özellikleri açmak için hiçbir abonelik veya premium seviye talep edilmiyor.

Tek bir anahtarı birden fazla telefonla eşleştirmek mümkün; bu da birden fazla cihaza sahip kişiler veya aileler için pratik bir seçenek sunuyor. Ancak test sürecinde NFC taramasının bazen birkaç deneme gerektirdiği tespit edildi. Bu nedenle, gün içinde sıkça ihtiyaç duyulan mesajlaşma veya e-posta gibi önemli uygulamaları kilitlemek için kullanılması tavsiye edilmez.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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