Eldor Şomurodov'un golü 2026 Dünya Kupası'nda tarihi övgü aldı (video)

·131·Spor
Eldor Şomurodov'un golü 2026 Dünya Kupası'nda tarihi övgü aldı (video)

Özbekistan millî takımının kaptanı Eldor Şomurodov'un Kongo Demokratik Cumhuriyeti ağlarına gönderdiği gol, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en parlak anlarından biri oldu. FIFA taraftarları, bu golü grup aşamasında atılan en güzel gol olarak seçti.

Ancak sosyal medyada yayılan "Şomurodov'un golü tüm turnuvada ikinci oldu" şeklindeki habere şimdilik temkinli yaklaşmak gerekiyor. FIFA'nın son resmî açıklamasına göre, turnuvanın mutlak en iyi golünü belirlemek için yapılan final oylamasında Yeşil Burun Adaları'ndan Sidney Lopes Cabral'ın son 32 turunda Arjantin'e attığı gol en güzel gol olarak kabul edildi.

Tek bir vuruş Özbekistan'ın mundialdeki simgesi haline geldi

Şomurodov golünü Özbekistan'ın grup aşamasındaki son maçında, Kongo DC karşısında kaydetti.

Özbekistanlı forvet, zor bir açıdan kalecinin üzerinden aşırttığı son derece şık bir vuruşla takımını öne geçirdi. FIFA bu pozisyonu "hassas hesaplanmış bir kavis" olarak nitelendirerek grup aşamasının en iyi 12 golü arasına dahil etmişti.

Özbekistan karşılaşmayı 3-1 kaybederek play-off turuna yükselemedi. Ancak Şomurodov'un golü takımın tarihî ilk turnuvasındaki en unutulmaz anlarından biri olarak kaldı.

Şomurodov, Messi ve Vinicius'u bile geride bıraktı

Grup aşamasının tamamlanmasının ardından FIFA.com adresinde taraftarlar arasında 48 saatlik bir oylama gerçekleştirildi.

Sonuçlara göre:

Sıra

Futbolcu

Oylar

1

Eldor Şomurodov — Özbekistan

%36

2

Wilson Isidor — Haiti

%26,5

3

Kerim Alajbegović — Bosna-Hersek

%24,9

Şomurodov oylamada Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior gibi dünya yıldızlarından bile daha yüksek bir sonuç elde etti. FIFA, onun bu zaferini "Hyundai Goal of the Tournament" ödülü için ön aşamadaki birincilik olarak ilan etti.

Bazı haberlerde aşağıdaki nihai sıralama yer almaktadır:

  1. Sidney Lopes Cabral;

  2. Eldor Şomurodov;

  3. Wilson Isidor.

Sidney Lopes Cabral'ın Arjantin'e attığı gol son 32 turunun en iyi golü seçildi. Yeşil Burun Adaları'lı futbolcu o turda oyların %88,7'sini elde etti.

Şomurodov ise grup aşaması oylamasında birinci oldu. Wilson Isidor tam da bu anket oylamasında Şomurodov'un ardından ikinci sırada yer aldı.

FIFA kazananı nasıl belirliyor?

2026 Dünya Kupası boyunca en iyi golü belirleme süreci birkaç aşamaya ayrıldı:

  • grup aşaması;

  • son 32 turu;

  • son 16 turu;

  • çeyrek ve yarı finaller;

  • turnuva sona erdikten sonraki karar oylaması.

Her aşamanın galibi final listesinde yer aldı. Örneğin Şomurodov grup aşamasında, Sidney Lopes Cabral son 32 turunda, Erling Haaland ise son 16 turundaki oylamada galip gelmişti.

FIFA'nın resmî sayfasında turnuva bittikten sonra 12 golün katılımıyla final oylaması başlamıştı. Bu oylamanın sonuçlarına göre Sidney Lopes Cabral'ın son 32 turunda Arjantin'e attığı gol en güzel gol olarak seçildi.

Neden özellikle Şomurodov'un bu golü taraftarları hayrete düşürdü?

Şomurodov'un vuruşu birkaç yönüyle öne çıktı:

  • forvet oyuncusu topu zor bir açıda kontrol etti;

  • kalecinin öne çıktığını anında fark etti;

  • sert değil, son derece isabetli bir vuruş tercih etti;

  • top kalecinin üzerinden geçerek uzak köşeye düştü;

  • aksiyon yüksek hızda gerçekleştirildi.

Bu golde güçten ziyade teknik, pozisyonu hızlı değerlendirme ve soğukkanlılık belirleyici oldu.

FIFA bu golü "dar açıdan atılan mükemmel vuruş" olarak değerlendirdi. En önemlisi, gol sadece güzel olmakla kalmadı, Özbekistan'a skorda üstünlük de kazandırdı.

Takım elendi ama Şomurodov iz bıraktı

Özbekistan 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamamış olsa da, takım tarihî ilk dünya kupasında unutulmaz anlara imza attı.

Şomurodov'un golü bunların arasında ayrı bir yere sahip. Sadece Özbekistanlı taraftarların değil, dünya genelinde oy kullanan futbol severlerin de büyük beğenisini kazandı.

FIFA'nın grup aşaması anketinde Messi ve Vinicius gibi yıldızları geride bırakmak bile Özbekistan futbolu için tarihî bir sonuçtur. Artık asıl merak edilen konu, bu golün nihai oylamada hangi sırayı alacağıdır.

Temel sonuç

Şu ana kadar resmî olarak onaylanan sonuç şu şekildedir:

Eldor Şomurodov'un Kongo DC'ye attığı gol, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının en güzel golü seçilmiştir.

Tüm turnuva genelinde ikinci sırayı aldığına dair bilgi ise FIFA tarafından henüz resmî olarak duyurulmamıştır.

Ancak nihai sonuç ne olursa olsun, Şomurodov şimdiden Özbekistan futbol tarihinin en güzel ve en çok konuşulan gollerinden birine imzasını atmıştır.

Eldor ShomurodovFIFAÖzbekistanLionel MessiHyundai
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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