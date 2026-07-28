VK, Gelecekteki Tercihleri Hesaba Katan Yeni Algoritmasını Tanuttu

·31·Teknoloji
VK, Gelecekteki Tercihleri Hesaba Katan Yeni Algoritmasını Tanuttu

VK Research yapay zeka araştırmacıları, klasik öneri sistemlerinin yeteneklerini genişleten yeni bir yaklaşım geliştirdi. IXBT.com'un haberine göre, bu algoritm kullanıcının bugünkü ilgi alanlarının yanı sıra, önerilerin gelecekteki tercihlerini nasıl etkileyeceğini de öngörebiliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde dijital hizmetlerin çoğunda nöral ağ modelleri ana rol oysa da, klasik öneri algoritmaları veri işleme hızı ve bilişim kaynak tasarrufunun önemli olduğu alanlarda önemini kaybetmedi. Tam da bu tür sistemler için tasarlanan yeni yöntem, içerik seçimi zincirinin genel kalitesini artırmaya hizmet ediyor.

Yeni Yaklaşımın Teknik Avantajları

Araştırmacılar, geliştirilen çözümün mevcut öneri sistemlerinin mimarisini kökten değiştirmeden başarıyla entegre edilebileceğini belirtiyor. Bu da şirketlere yazılımı yeniden kurmadan öneri kalitesini önemli ölçüde iyileştirme imkanı sunuyor.

Yeni yaklaşım şimdiden VK ekosistemindeki bir dizi pratik görevin yerine getirilmesinde kullanılmaya başlandı. Bu durum, teknolojinin sadece teorik değil, gerçek endüstriyel ortamdaki verimliliğini de pratikte kanıtlamış oldu.

Test Sonuçları ve Uluslararası Kabul

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen testler sürecinde bu yaklaşım, VK-LSVD gibi çeşitli açık veri setlerinde denendi. Test sonuçları, yeni algoritmanın geleneksel yöntemlere kıyasla içeriği çok daha doğru ve isabetli seçmeme olanak tanıdığını gösterdi.

Söz konusu bilimsel çalışma ve sonuçları, prestijli uluslararası KDD 2026 konferansında geniş kamuoyu ve uzmanlara sunuldu. Bu durum uluslararası bilim camiası tarafından yüksek değerlendirildi.

Gelecekte araştırma grubu bu teknolojinin yeteneklerini daha da genişletmeyi planlıyor. Özellikle kullanıcı geri bildirimlerinin daha hassas hesaba katılması ve daha geniş endüstriyel görevlerde uygulanması öngörülüyor.

VKYapay ZekaAlgoritmaÖneri SistemleriKDD 2026
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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