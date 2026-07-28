Chelsea Çılgın Maçta Kazandı ve Xabi Alonso Başarılı Bir Başlangıç Yaptı

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Chelsea Çılgın Maçta Kazandı ve Xabi Alonso Başarılı Bir Başlangıç Yaptı

Xabi Alonso Londra'daki kariyerine son derece akılda kalıcı ve sıra dışı bir maçla başladı. Goal.com'un haberine göre, yönetimindeki Chelsea, sezon öncesi hazırlık maçında Avustralya'nın Western Sydney Wanderers takımını 6-4 mağlup etti. Sidney'deki Accor Stadyumu'nda oynanan ve 10 golün atıldığı bu çekişmeli mücadele taraftarlara adeta bir tiyatro sunarken, savunmadaki büyük açıklar teknik adam için ciddi bir kafa karışıklığı yarattı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Maçın oynandığı saha, önceki hafta sonu yapılan ragbi maçları nedeniyle biraz yıpranmış ve ağır bir durumdaydı. Buna rağmen Chelsea, genç futbolcuların yanı sıra Tosin Adarabioyo, Liam Delap ve Dario Essugo gibi deneyimli isimlerden oluşan bir kadroyla sahaya çıktı. Yeni transfer Dastan Satpayev Londra ekibini erken dakikalarda öne geçirse de Avustralyalılar rakip hatalarını iyi değerlendirerek karşılaşmayı tam anlamıyla kaotik ve kıran kırana bir kapışmaya dönüştürdü.

Savunma Problemleri ve Beş Kez El Değiştiren Üstünlük

İlginçtir ki, karşılaşma boyunca skor üstünlüğü tam beş kez el değiştirdi. Avustralya kulübünün futbolcuları Anthony Pantsoopulos ve Aiden Hammond, Chelsea savunmasının yaptğı büyük hatalardan yararlanarak gol attılar; ayrıca talihsiz bir şekilde seken topun ardından Dylan Scicluna ev sahibi ekipleri öne geçirdi. Genç savunma hattının maç boyunca aksaması, Xabi Alonso'yu ikinci yarıda as oyuncuları sahaya sürmeye mecbur bıraktı.

Buna rağmen hatalar devam etti. Estevao'nun yaptığı büyük hata sayesinde Avan Lual, Robert Sanchez'in kalesini bir kez daha havalandırdı. Ancak Chelsea takımının hücum hattındaki devasa potansiyeli ve sonradan oyuna giren yetenekli Jamie Gittens'ın golleri takımı kurtardı.

Joao Pedro'nun Hat-Trick'i ve Nihai Zafer

Karşılaşmanın baş kahramanı Brezilyalı forvet Joao Pedro oldu. Maçın sonlarında kısa süre içinde üst üste üç gol atarak hat-trick yaptı ve skoru Chelsea lehine tayin etti. Bu galibiyet, Xabi Alonso'nun teknik direktörlük debutunu zaferle taçlandırmasını sağladı.

Maçın ardından Xabi Alonso basın toplantısında Joao Pedro'nun performansından duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Brezilyalı futbolcunun son derece istekli olduğunu ve bu sezon pek çok gol atmaya kesin olarak kararlı olduğunu vurguladı. Yine de Premier League başlamadan önce Chelsea savunmasındaki gediklerin teknik heyeti ciddi şekilde düşündüreceği kesin.

Xabi AlonsoChelseaJoao PedroFutbolPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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