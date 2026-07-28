Recursive Superintelligence, Amazon ile 410 Milyon Dolarlık Sözleşme İmzaladı

·40·Teknoloji
Recursive Superintelligence, Amazon ile 410 Milyon Dolarlık Sözleşme İmzaladı

Yapay zeka alanında faaliyet gösteren Recursive Superintelligence şirketi, Amazon Web Services (AWS) ile 410 milyon dolar değerinde bilgi işlem gücü tedariki konusunda çok yıllı büyük bir sözleşme imzaladı. Cari yılın may ayında 650 milyon dolar fon toplayarak gizli moddan çıkan bu girişim için bu adım, kendi kendini geliştiren açık sistemlerini genişletmede kritik bir önem taşıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch yayın人に verdiği röportajda şirket yönetimi, bu fonun şimdilik ilk finansal başarılarının ana kısmını oluşturduğunu, ancak gelecekte bu tür anlaşmaların daha da artacağını vurguladı. İmzalanan anlaşmanın, önümüzdeki yıllarda yapılacak sözleşmelerin en küçü مباشرlerinden biri olması bekleniyor. Şirket, kaynaklarını geleneksel olarak personel sayısını artırmaya değil, doğrudan bilgi işlem güçlerine yönlendirmeyi tercih ediyor.

Bağımsız Gelişen Sistemler ve Altyapı

Recursive, ürün geliştirme sürecini otomatikleştirmeye çalışıyor. Şirket temsilcilerine göre, onlar için geleneksel personel sayısından ziyade yapay zeka ajanlarının sayısı daha önemlidir. Bu iş birliğinde Amazon tarafından finansal yatırım yapılmamış olması dikkat çekicidir, ancak AWS söz konusu girişimin kendine özgü ihtiyaçlarını karşılamak için büyük kaynaklar seferber etmeye hazırdır.

AWS Startuplar ve Girişim Sermayesi Bölümü Başkan Yardımcısı Jason Bennet'e göre, bu anlaşmanın önemli bir kısmı tam da bu tür şirketler için özel olarak tasarlanmış altyapıyı birlikte geliştirmektir. Bu durum, gelecekte diğer ana akım yapay zeka şirketlerini de kendine çekebilir.

Yapay Zekanın Kendi Kendini Geliştirmesi ve Yeni Ürünler

Öz-yinelemeli (recursive) kendini geliştirme teknolojisi, insan müdahalesi olmadan bir ilerleme patlamasına yol açabilecek bir alan olarak uzun süredir tartışılmaktadır. Ancak Recursive, bu potansiyeli pratik ürünler yaratma yolunda kullanmayı planlamaktadır.

Şirket yönetiminin belirttiğine göre, ilk pratik ve yararlı ürünler için uzun aylar veya yıllar beklemek gerekmeyecek. Bu yılın sonbahar aylarında kullanıcıların test edebileceği ilk gerçek gelişmiş ürünlerin sunulması bekleniyor.

Recursive SuperintelligenceAmazonYapay ZekaAWSTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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