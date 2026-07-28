NASA Yöneticisi, SpaceX ve Elon Musk Olmadan Ay'a Dönüşün İmkansız Olduğunu Söyledi

·42·Teknoloji
NASA Yöneticisi, SpaceX ve Elon Musk Olmadan Ay'a Dönüşün İmkansız Olduğunu Söyledi

NASA Yönetimi Yöneticisi Jared Isaacman, Moonshots podcast'ine verdiği röportajda, ABD'nin Ay'a dönüş programının doğrudan SpaceX şirketine bağlı olduğunu ve onun katılımı olmadan bu görevin yerine getirilemeyeceğini belirtti. Ona göre Elon Musk ekibinin mühendislik potansiyeli ve finansal imkanları, en karmaşık uzay projelerinin başarıyla hayata geçirilmesinde belirleyici bir öneme sahiptir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda NASA ve SpaceX işbirliğiyle gerçekleştirilen Artemis programı kapsamında Amerikan astronotların Dünya'nın uydusunun yüzeyine ulaştırılması planlanmaktadır. Bu devasa görev için özel olarak geliştirilen Starship uzay aracının Ay versiyonu bizzat SpaceX mühendisleri tarafından yaratılmakta olup, bu teknoloji başarının ana teminatıdır.

Yörüngesel veri merkezleri ve gelecekteki olasılıklar

Jared Isaacman sohbet sırasında SpaceX tarafından öne sürülen yörüngesel veri merkezleri fikrine de değindi. O, eğer şirket yönetiminin bu yöne büyük kaynaklar yönlendirdiğini belirtiyorsa, demek ki bu girişimin ciddi bir potansiyele sahip olduğunu ve başarı şansının yüksek olduğunu vurguladı.

Uzay ajansı yöneticisinin fikrine göre SpaceX, önceki faaliyetleri sırasında en karmaşık mühendislik görevlerini bile kısa sürede çözebileceğini pratikte kanıtlamıştır. Şirketin güçlü finansal tabanı ve sektördeki lider uzmanlardan oluşan ekibi, başkalarına kıyasla çok daha hızlı sonuç elde etmesini sağlamaktadır.

Uzay endüstrisindeki liderlik ve Starship testleri

Isaacman, Elon Musk'ın modern mühendislik ve girişimcilik alanındaki yerini yüksek değerlendirerek onu yeni dönemin en büyük figürlerinden biri olarak adlandırdı. O, finansal istikrar ile yüksek mühendislik potansiyelinin bir arada toplanmasının Amerika'nın uzaydaki üstünlüğünü sağlamada önemli bir faktör olduğunu ekledi.

ixbt.com verilerine göre, bu açıklamalar fonunda SpaceX, Starship (Ship 40) uzay aracının 13. test uçuşu sırasında çekilen dört yeni fotoğrafını kamuoyuna sundu. Bu testler, gelecekteki Ay misyonlarının güvenliğini ve teknik hazırlığını sağlama yolunda bir sonraki önemli adım olarak hizmet etmektedir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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