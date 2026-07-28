Doktor hatası kadına 17 milyon dolara mal oldu

ABD'nin Maine eyaletinde tıbbi bir hata sonucunda bir kadının sağlıklı mesanesinin ameliyat sırasında alınması dava konusu oldu. Sonuçta mahkeme, mağdur kadın ve ailesi lehine toplam 17 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Bu konuda Complex yayın organı haber bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Kennebek Bölge Yüksek Mahkemesindeki dokuz kişiden oluşan jüri heyeti Northern Light Inland Hospital ile onun ana kuruluşu Northern Light Health'i oy birliğiyle suçlu buldu. Mahkeme kararına göre, mağdur Bayan Mitchell'e 15,75 milyon dolar, eşi Joshua Mitchell'e ise manevi tazminat olarak ek 1,25 milyon dolar ödenmesi kararlaştırıldı. Böylece aileye ödenecek toplam tazminat 17 milyon dolara ulaştı. Avukatlar, bu kararın Kennebek İlçesindeki tıbbi malpraktis davaları arasındaki en büyük tazminat olduğunu vurguluyor.

Edinilen bilgiye göre olay 1 Mart 2023 tarihinde gerçekleşti. 43 yaşındaki kadın, sol yumurtalığındaki iyi huylu bir kitlenin laparoskopik yöntemle alınması için hastaneye başvurdu. Ancak ameliyat sırasında cerrah Dr. Daniel Gagnon, kitle yerine hastanın tamamen sağlıklı mesanesini kesti ve çıkardı. Daha sonra yapılan patolojik inceleme de çıkarılan organın tam olarak mesane olduğunu doğruladı.

Bu korkunç hata, kadının ameliyattan sonra şiddetli ağrı, karın şişliği ve idrar yapamama şikayetleriyle tekrar hastaneye gelmesinden sonra ortaya çıktı. Doktorlar, mesaneyi yeniden oluşturmak için yeterli sağlıklı doku kalmadığını tespit ettiler.

Bundan sonra hasta sekiz aydan fazla bir süre böbreklerine yerleştirilen özel nefestomi tüpleriyle yaşamak zorunda kaldı. Bu süre zarfında birkaç kez idrar yolu ve böbrek enfeksiyonları geçirdi.

Ekim 2023'te Boston şehrinde gerçekleştirilen karmaşık bir ameliyat sırasında cerrahlar, hastanın bağırsak dokusundan yeni bir mesane oluşturmayı başardılar. Ancak buna rağmen, günümüze kadar her gün birkaç kez kendine kateter takmak ve sürekli tıbbi gözetim altında olmak zorunda kalmaktadır.

Mahkemenin belirlediği tazminat tutarı, geçmiş ve gelecekteki tedavi masraflarını, fiziksel ve ruhsal acıları, yaşam kalitesinin düşmesini ve ömür boyu sakatlıkla ilgili zararları karşılamak üzere ayrıldı. Bu dava, ABD'deki tıbbi hataların sonuçlarının ne kadar ağır olabileceğini bir kez daha gösterdi.