İtalyan sosyoloji profesörü Alessandro Orsini, Andrea Pirlo'nun İtalya millî takımı teknik direktörlüğüne adaylığının geri çekilmesinin ardından ülkedeki siyasi atmosferi ve kararları sert bir dille eleştirdi. Millî takımı çalıştırmak için Ukrayna savunma ve istihbarat başkanlarının adaylığını "önerdi".

Zamin.uz Zamin.uz, İtalyan futbolundaki bu beklenmedik krizi, görevden alıntıları ve Profesör Orsini'nin yankı uyandıran iğneleyici sözlerinin detaylarını aktarıyor.

1. "Sahada cinayet işleyebilirler": Profesörden Kinayeli Çağrı

Efsanevi futbolcu ve teknik direktör Andrea Pirlo'nun İtalya millî takımı teknik direktörlüğüne getirilmesinin iptal edilmesinin ardından LUISS Üniversitesi Profesörü Alessandro Orsini, X (eski Twitter) sosyal medya hesabından alaycı bir paylaşım yaptı.

Pirlo'nun adaylığı, Rus "Fonbet" bahis şirketiyle olan ticari ilişkileri etrafındaki skandal nedeniyle geri çekilmişti.

Alessandro Orsini'nin sosyal medya paylaşımından: "Pirlo görevden alındıktan sonra İtalya millî takımı teknik direktörlüğü için iki isim kaldı: Kısa süre önce görevden alınan eski Ukrayna ordusu komutanı Sırskiy veya Ukrayna gizli servislerinin başkanı Budanov. Tek sorun, sahada cinayet işleyebilecek olmaları. Başbakan Giorgia Meloni ise İtalyanları utandırmak için sonraki adımlarını düşünüyor."

İtalyan millî takımındaki kriz ve profesörün ironisi hakkında temel gerçekler

Aspekt / Öğe Detaylar Krizin merkezinde İtalya millî takımı teknik direktörlüğü İptal edilen aday Andrea Pirlo (Rus bahis şirketiyle olan sözleşmesi nedeniyle) İstifa edenler Teknik direktör Paolo Maldini millî takımdan ayrıldı Spor bakanının tutumu Andrea Abodi, Pirlo'nun "vicdanını temize çıkarması" gerektiğini söyledi Eleştirinin yazarı LUISS Sosyoloji Profesörü Alessandro Orsini

2. Andrea Pirlo ve Paolo Maldini'nin Ayrılışı: İtalyan Futbolunda Siyasi Baskı

Hatırlatmak gerekirse, aslında Andrea Pirlo, İtalya millî takımını çalıştırmalıydı. Ancak Rus "Fonbet" bahis şirketiyle iş birliği yaptığı ortaya çıkınca, kamuoyu ve siyasetçilerin tepkileri üzerine ataması iptal edildi.

Bu skandalın ardından İtalyan futbolunun bir diğer efsanesi - millî takım teknik direktörü Paolo Maldini de görevinden ayrıldı. Daha sonra İtalya Spor Bakanı Andrea Abodi medyaya yaptığı açıklamada, Pirlo'nun "önce vicdanını temize çıkarması gerektiğini" vurgulamıştı.

İtalyan futbolu etrafındaki bu tür tartışmalar ve sporun siyasallaşması taraftarlar arasında yoğun bir şekilde tartışılıyor.

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