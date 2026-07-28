WhatsApp Web Uygulaması Üzerinden Arama Yapma İmkanı Sunuldu

Meta şirketi, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp için önemli bir güncellemeyi duyurdu. Buna göre kullanıcılar artık tarayıcı üzerinden web uygulamasında da sesli ve görüntülü arama yapıp alabilecekler. ixbt.com'un bildirdiğine göre, bu özellik daha önce yalnızca akıllı telefonlardaki uygulamalarda ve özel bilgisayar programlarında çalışıyordu. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni sürümdeki web arayüzünde arama geçmişi ve favori kişilerin yer aldığı özel bir bölüm bulunuyor. Ayrıca bilgisayar için tasarlanan programdaki gibi ekran paylaşımı ve tepki verme özellikleri de web uygulamasında tamamen destekleniyor.

Aramaları yönetme ve yeni özellikler

Geliştiriciler arama sürecini daha da kolaylaştırmak için birkaç ek güncelleme de hayata geçirdi. Özellikle kullanıcılar arama sırasında bağlantıyı kesmeden aramayı bir cihazdan diğerine aktarabilir. Örneğin, aramayı bilgisayarda veya web sürümünde kabul edip sohbeti akıllı telefonda devam ettirme imkanı yaratıldı.

Şirket ayrıca grup aramaları için bekleme odası özelliğini de sunuyor. Biri grup araması bağlantısına sahipse, ev sahibi onu istediği zaman sohbete ekleyebilir veya çıkarabilir. Bu yenilik özellikle iş amaçlı iletişim kuranlar için büyük önem taşımaktadır.

Kalite ve ek imkanlar

Grup bağlantısı oluştururken “Katılmak için izin iste” seçeneğini etkinleştirerek toplantı için bekleme odası oluşturmak mümkündür. Küçük ama faydalı yeniliklerden bir diğeri de gürültü engelleme sistemi olup, bu sistem kalabalık yerlerdeki gereksiz sesleri filtreler.

Şirket yetkililerinin belirttiğine göre, WhatsApp artık görüntülü aramaları yüksek çözünürlükte (HD) doğrudan aktarmaya başlıyor. Eskisi gibi HD formatına geçmek için birkaç saniye bekleme zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

Ayrıca yakında WhatsApp platformunda kullanıcı adı rezervasyonu sürecinin başladığı da hatırlatıldı. Bu özellik tamamen faaliyete geçtiğinde, kullanıcılar kendi isimlerini kullanarak farklı cihazlar ve platformlar arası aramalar gerçekleştirebilecekler.