Bradley Barcola Liverpool ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı

Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu Bradley Barcola kariyerine Premier Lig'de devam etmeye çok yakın. Goal.com ve L'Equipe'in haberlerine göre, 23 yaşındaki Fransız futbolcu Merseyside devi ile kişisel sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Ancak transferin resmiyet kazanması için kulüplerin hala bonservis konusunda anlaşmaya varması gerekiyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Edinilen bilgiye göre hücum oyuncusu, Paris kulübü ile mevcut sözleşmesini uzatmayacağını kesin bir dille belirtti. PSG ile olan anlaşması 2028 yazına kadar geçerliydi. Fransız futbolcu, Paris'teki son aylarında önemli maçlarda çoğunlukla yedek kulübesinde kalmasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek yeni meydan okumalara hazır olduğunu ifade etti.

Andoni Iraola ile görüşmeler ve Anfield'daki gelecek

Futbolcu, Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola ve kulüp yönetimi ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdi. Taraflar gelecekteki iş birliği planlarını tartışırken, Barcola tam olarak Anfield'da kendini ilk 11 oyuncusu olarak kanıtlamak istiyor. Kariyerindeki bir sonraki önemli adım olarak İngiltere liginde forma giymeyi hedefliyor.

Bununla birlikte transfer müzakereleri oldukça karmaşık bir aşamada bulunuyor. Şu an için iki Avrupa devi futbolcunun bonservis bedeli konusunda henüz ortak bir noktaya buluşabilmiş değil. PSG yıldızını bırakmaya karşı değil, ancak Fransa kulübü bu transfer için en az 120 milyon eurodan fazla bir rakam talep ediyor.

Maddi meseleler ve gelecekteki müzakereler

Şu anda Liverpool ve Paris kulübünün yetkilileri arasında ilk temaslar devam ediyor. Kulüpler arasındaki mali fark büyük olmasına rağmen, futbolcunun İngiliz kulübüne transfer olma konusundaki kararlı isteği Merseyside ekibine müzakerelerde belirli bir avantaj sağlıyor.

Eğer kulüpler karşılıklı bir uzlaşıya varamazsa, Liverpool yönetimi müzakere masasından kalkmak zorunda kalabilir. Önümüzdeki günlerde taraflar arasındaki görüşmelerin devam etmesi ve transferin kaderine açıklık getirilmesi bekleniyor.