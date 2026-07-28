Elon Musk'ün X Money uygulaması ABD'de kullanıma sunuldu

·39·Teknoloji
Elon Musk'ün X Money uygulaması ABD'de kullanıma sunuldu

Elon Musk'a ait X platformu, finansal hizmetler ekosistemini genişleterek ABD'deki ücretli aboneler için X Money uygulamasını resmi olarak sunmaya başladı. Bu adım, sosyal ağı finansal işlemlerle günlük ödemeleri birleştiren evrensel bir "her şey bir arada" uygulamasına dönüştürme yolunda önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni hizmet kapsamında kullanıcılara X Visa banka kartı sunulacak. Bu kart hemen Apple Pay sistemine bağlanabilir ve uygulama içinde hiçbir komisyon ve kısıtlama olmaksızın anında para transferleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca, kullanıcılara uluslararası ATM'lerden nakit parayı ücretsiz çekme imkanı sunan ve yabancı işlemler için ek ücret alınmayan fiziksel bir X Visa plastik kartı da gönderilecek.

Finansal ayrıcalıklar ve faiz oranları

X Money hizmeti ABD'deki Premium ve Premium+ abonelerine yönelik olup, tarife planlarına bağlı olarak bir dizi finansal avantaj sunuyor. Özellikle ayda 40 dolar veya yılda 395 dolar ödeyen Premium+ kullanıcılarına yıllık yüzde 6'lık (APY) getiri oranı sağlanıyor. Ayda 8 dolar veya yılda 84 dolar ödeyen normal Premium aboneleri ise hesaplarını doğrudan depozit (direct deposit) aracılığıyla bağladıkları takdirde bu yüzde 6'lık oranından yararlanma imkanına sahip olacaklar.

Bunun yanı sıra, şirket bilgilerine göre kullanıcılar bazı alışveriş türleri için yüzde 3'e varan para iadesi (cashback) alabilirler. Doğrudan depoziti uygulamaya bağlarlarsa, fonlarına birkaç gün daha erken erişim imkanı açılacaktır.

Bilimsel ve pratik projenin tarihi kökleri

Bu finansal platformun piyasaya sürülmesi, Elon Musk'ın onlarca yıllık hayalinin gerçeğe dönüştüğünün bir göstergesidir. Uzmanların hatırlattığı gibi, girişimci 1999 yılında tam olarak finansal hizmetler girişimi olarak X.com şirketini kurmuş ve daha sonra bu şirket PayPal ile birleştirilmişti. Musk 2022'de Twitter'ı satın aldıktan sonra platformun adını X olarak değiştirdi ve X.com alan adını geri satın aldı.

Sosyal ağın satın alınmasından bu yana Elon Musk, onu tüm gerekli hizmetleri içeren evrensel bir uygulamaya dönüştürme arzusunu defalarca vurgulamıştı. X Money uygulamasının ABD pazarına sunulması tam olarak bu büyük stratejik planın pratik uygulaması olup, gelecekte dijital finansal hizmetler pazarı üzerinde ciddi bir etki yaratması bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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