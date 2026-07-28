Apple, Klarna İş Birliğiyle Yeni Kiralama Programını Başlattı

·31·Teknoloji
Apple, Klarna İş Birliğiyle Yeni Kiralama Programını Başlattı

Apple, ABD'deki kullanıcılar için Klarna “şimdi al, sonra öde” hizmeti iş birliğiyle yeni bir cihaz kiralama programını resmi olarak başlattı. ixbt.com'un haberine göre, bu girişim alıcılara iPhone, Apple Watch, Mac ve iPad ürünlerini aylık taksitlerle satın alma fırsatı sunarak giderek pahalılaşan teknoloji pazarında maliyetleri düşürmeye yardımcı oluyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni program kapsamında kiralama fiyatları iPhone için aylık 17,99 dolardan, Apple Watch için 11,99 dolardan, Mac için 24,99 dolardan ve iPad için 11,99 dolardan başlıyor. Apple Upgrade programı, iPhone ve Apple Watch cihazları için bir ve iki yıllık, Mac ve iPad için ise iki ve üç yıllık kiralama süreleri sunuyor.

Kiralama olanakları ve koşulları

Kiralama süresi sona erdiğinde müşteriler tercihlerine göre üç yoldan birini seçebilirler. Cihazın en son nesline geçebilir, mevcut cihazı tek seferlik bir ödemeyle tamamen satın alabilir veya iade ederek programdan çıkabilirler.

Kullanıcılar kiralama sözleşmelerini doğrudan Klarna uygulaması üzerinden yönetme imkanına sahip. Bu uygulama aracılığıyla ödeme takvimini incelemek ve kalan borcu takip etmek oldukça kolay bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Pazar durumu ve eski programların kapatılması

Bu programın başlatılması, pazarda “RAMageddon” olarak adlandırılan bellek çipi kıtlığı ve tedarik zinciri sorunlarının olduğu bir döneme denk geliyor. Bu küresel kıtlık donanım fiyatlarının artmasına yol açtığı için Apple geçtiğimiz günlerde Mac ve iPad cihazlarının fiyatlarını artırmıştı, ancak şimdilik iPhone modellerine dokunmadı. Yeni kiralama programı, tüketiciler için bu artan fiyatları daha erişilebilir kılmayı amaçlıyor.

Yeni hizmetin sunulması münasebetiyle Apple, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önceki dahili finansman ve taksitli satış programlarını, özellikle iPhone Upgrade Program ve iPhone Payments sistemlerini kapatacağını duyurdu. Bloomberg muhabiri Mark Gurman geçen hafta Apple'ın kendi cihazları için kiralama tabanlı bir mülkiyet programına hazırlandığını bildirmişti.

Ayrıca müşteriler, Apple Upgrade programına üye olma sürecinde Apple Trade In aracılığıyla eski cihazlarını teslim edip kiralama ödemelerini daha da azaltma imkanına sahipler. Bunun yanı sıra, kiralama ödemelerini yaparken Apple Card kullanıldığında yüzde 3 oranında Daily Cash iadesi elde etmek mümkün.

AppleKlarnaiPhoneMacTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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