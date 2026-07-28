Starship Uçuşları Yapay Zeka İçin Benzersiz Veriler Sağlıyor

·42·Teknoloji
Starship Uçuşları Yapay Zeka İçin Benzersiz Veriler Sağlıyor

Uzayı keşif süreci, yapay zeka teknolojilerinin karşılaştığı en karmaşık ve özgün yönlerden biri olmaya devam ediyor. ixbt.com'un haberine göre, şu anda uzayda modern akıllı sistemleri eğitmek için hazır bir veri tabanı bulunmuyor. Tam da bu nedenle her uzay testi insanlık için değerli bir veri kaynağına dönüşüyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tesla'nın yapay zekadan sorumlu lider mühendisi Yun-Ta Tsai, SpaceX tarafından gerçekleştirilen Starship uzay aracının 13. test uçuşu sırasında elde edilen harika görüntülere özellikle dikkat çekti. Uzman, söz konusu uçuşun insanlığın henüz veri toplamadığı tamamen yeni bir aşama ve kendine has önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Uzay testleri ve yeni veriler

Hatırlatmak gerekirse, Starship aracının bir sonraki önemli testi 24 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleşmişti. Bu uçuş sırasında uzay aracı bir dizi karmaşık görevi başarıyla yerine getirdi. Özellikle roketin imkanlarından hareketle yeni nesil Starlink V3 uyduları başarılı bir şekilde yörüngeye çıkarıldı.

Ayrıca bu görev kapsamında ilk kez uzay koşullarında motorları yeniden çalıştırma operasyonu gerçekleştirildi. Testin sonunda ise aracın üst aşaması okyanusa yumuşak bir şekilde iniş yaparak program tarafından belirlenen görevleri başarıyla tamamladı. Bu uçuş sırasında kaydedilen benzersiz görüntüler ve telemetri verileri, aracın gerçek uzay koşullarında nasıl hareket ettiğini incelemek için devasa bir taban oluşturdu.

Elon Musk'ın düşünceleri ve gelecekteki görevler

SpaceX kurucusu Elon Musk ise Tesla mühendisinin sözlerini tamamen destekledi. Musk, gelecekte şirketin yönleneceği yerlerde yapay zekayı önceden eğitmek için gerekli olan tek bir veri bile bulunmadığını ekledi.

Bilindiği üzere SpaceX, gelecekte binlerce Starship aracını Mars gezegenine göndermeyi ve burayı kolonize etmeyi büyük bir hedef olarak belirledi. Yeryüzündeki çeşitli görevler için halihazırda milyonlarca veri toplanmış olsa da uzay ortamı henüz yeterince incelenmemiştir.

Her yeni başarılı uzay uçuşu, gelecekte gelişmiş yapay zeka sistemleri oluşturmak ve bunları önceden bilinmeyen zorlu koşullarda çalışmaya eğitmek için benzersiz bir veri seti oluşturmaya hizmet eder.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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