ABD'deki En Büyük Elektrik Şebekesi Veri Merkezlerini Şebekeden Ayırabilir

·29·Teknoloji
ABD'deki En Büyük Elektrik Şebekesi Veri Merkezlerini Şebekeden Ayırabilir

ABD'nin en büyük elektrik şebekesi operatörü PJM Interconnection, enerji sıkıntısı sırasında büyük veri merkezlerinin ve diğer büyük tüketicilerin güçlerini geçici olarak keseceğini duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, bu sert adım, yapay zeka ve dijital teknolojilerin hızla geliştiği bir dönemde altyapının aşırı yüklenmelere dayanamaması nedeniyle ortaya çıktı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Tahminlere göre, veri merkezleri tarafından tüketilen elektrik enerjisi hacminin 2035 yılına kadar mevcudun dört katına çıkması bekleniyor. Yeni üretim kapasitelerinin eklenmesi amacıyla yapılan son açık artırma beklenen sonucu vermeyince, şebeke operatörleri sistemde tam kesintilerin (blackout) yaşanmasını önlemek için böyle bir önlem almak zorunda kalıyor.

Şebekeyi İstikrarlaştırma Önlemleri ve Tazminatlar

PJM Interconnection, veri merkezlerini elektrik beslemesinden ayırma çalışmalarına 2027 yılının Haziran ayında başlamayı planlıyor. Bu bağlamda kısıtlamalar yalnızca gücü 50 megavat veya daha yüksek olan sunucu merkezlerine uygulanacak. Onlarca yıldır çalışan diğer talep yönetimi programlarına benzer şekilde, elektriği kesilen müşterilere zamanında tazminat ödenecek.

Operatör, tüketicilere şebekedeki yük hakkında önceden — 30 dakikadan birkaç gün öncesine kadar — uyarı gönderilmesini öngörmüştür. Ancak bu tür önlemler, pazardaki mevcut sorunları tamamen çözemez. Son bir yıl içinde toptan elektrik enerjisi fiyatları neredeyse iki katına çıkmış olup, bağımsız pazar analistleri bu artışta özellikle veri merkezlerinin payının büyük olduğunu vurgulamaktadır.

Alternatif Enerji Kaynakları ve Ekolojik Endişeler

Bu kararın gelecekte birçok yeni ve mevcut veri merkezini kendi bağımsız enerji kaynaklarını oluşturmaya teşvik etmesi bekleniyor. Aksi takdirde şirketler yedek jeneratörlere güvenmek zorunda kalacak. Çoğunlukla dizel yakıtla çalışan bu tür jeneratörler hem pahalıya mal olmakta hem de çevreyi ciddi şekilde kirletmektedir.

Federal kurallar, bu tür yedek jeneratörlerin talep yönetimi faaliyetleri için yılda 50 saate kadar, acil durumlar ve bakım hizmetleri dahil edildiğinde ise yılda 100 saate kadar kullanılmasına izin vermektedir. Kısa süre önce Kuzey Virginia'daki 96 megavatlık veri merkezinin yakınında yaşayan halkın sağlığına verebileceği milyonlarca dolarlık zarar meselesi, kamuoyu ve çevrecilerin sert itirazlarına neden olmuştu. PJM bölgesi Virginia'dan Illinois'e kadar olan alanı kapsamakta ve 67 milyon müşteriye hizmet vermektedir.

Veri MerkeziEnerjiABDPJMTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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