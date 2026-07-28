PayPal, Stripe Teklifine Karşı Çıkmıyor Ancak Fiyatın Artırılmasını Talep Ediyor

·43·Teknoloji
PayPal, Stripe Teklifine Karşı Çıkmıyor Ancak Fiyatın Artırılmasını Talep Ediyor

Fintech dünyasındaki en büyük platformlardan biri olan PayPal yönetimi, Stripe şirketinin 53,4 milyar dolarlık satın alma teklifini tamamen reddetmedi, ancak mevcut fiyatın şirket değerini tam olarak yansıtmadığını düşünüyor. Bu açıklama, şirketin 2026 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına adanan finansal rapor sunumunda yapıldı ve piyasa uzmanlarının dikkatini hemen çekti. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, PayPal CEO'su Enrique Lores salı günü gerçekleşen yatırımcı toplantısında, şirket hissedarları için öncelikli değer yaratacak herhangi bir teklifi dikkatle incelemeye hazır olduğunu belirtti. Herhangi bir yönetim piyasa dedikoduları veya potansiyel birleşmeler hakkında resmi yorum yapmaktan kaçınsa da, bu açıklama şirketin satışa kesinlikle karşı olmadığını, ancak adil bir değer talep ettiğini açıkça gösterdi.

Finansal Göstergeler ve Hisse Değeri

Stripe ve Advent International tarafından teklif edilen hisse başına 60,50 dolarlık fiyatın PayPal ekibini tatmin etmemesi şaşırtıcı değil. Son finansal raporlara göre şirket, beklenenden çok daha yüksek kâr ve gelir rakamları kaydetti ve finansal stratejisini başarıyla hayata geçiriyor.

Özellikle Cantor finansal hizmetler firmasining analizine göre, PayPal hissesinin gerçek değeri bir kağıt için 70 dolara yakın değerlendirilirken, şu anda hisseler piyasada 58 dolar civarında işlem görüyor. Çeyreklik raporda düzeltilmiş net kâr, beklenen 1,28 dolar yerine hisse başına 1,38 doları oluşturdu. Toplam gelir ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 8,68 milyar dolara ulaştı ve tahminlerin üzerine çıktı.

Yapay Zeka ve Dönüşüm Süreci

Şirketin 1,8 milyar dolarlık düzeltilmiş serbest nakit akışı, ona kendi ürünleri ve stratejik projelerine yatırım yapmaya devam etmek için geniş imkanlar yaratıp veriyor. Enrique Lores'in sözlerine göre, eğer mevcut stratejiyi uygulamaktan ziyade hissedarlara daha yüksek değer getirecek bir yol bulunursa, PayPal bunu mutlaka değerlendirecektir.

Şu anda PayPal, yapay zeka teknolojilerine dayalı geniş kapsamlı dönüşüm ve yeniden yapılandırma çalışmalarını aktif olarak sürdürüyor. Operasyonları basitleştirmek amacıyla şirket faaliyetlerini üç ana segmente ayırdı: ödeme çözümleri ve PayPal, tüketici finansal hizmetleri ve Venmo, ayrıca ödeme hizmetleri ve kripto varlıklar.

Yönetim; yapay zekayı yazılım geliştirme, müşteri destek ve risk yönetimi gibi alanlara entegre ederek ek maliyetleri düşürmeyi planlıyor. Önümüzdeki iki-üç yıl içinde en az 1,5 milyar dolarlık brüt tasarruf elde edilmesi planlanırken, teknolojik altyapının bulut sistemlerine taşınması çalışmaları da hızla devam ediyor.

PayPalStripeFintechİş DünyasıTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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