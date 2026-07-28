Chelsea deneyimli futbolcuları transfer etmeyi planlıyor

Londra kulübü Chelsea, transfer politikasında keskin bir dönüş yaparak kadroyu deneyimli futbolcularla güçlendirmeyi düşünüyor. The Athletic'in haberine göre, “Mavililer” yaz transfer döneminde Brighton forveti Danny Welbeck ile serbest statüye kavuşacak olan orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ın hizmetleriyle ilgileniyor. 2022'den beri yalnızca genç yetenekleri toplamakta uzmanlaşmış olan takım için bu tamamen beklenmedik bir adım oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Son sezonlarda gençlere güvenen Chelsea, önüne konulan hedeflere tam olarak ulaşamadı. 2025/26 sezonu takım için başarısız geçti ve sonuç olarak Premier League'de yalnızca 10. sırada yer alındı. Neticede yönetim transfer stratejisini değiştirmeye karar verdi. Opta verilerine göre, Londra kulübü son 123 resmi maçta 30 yaşını aşmış tek bir futbolcuya bile süre vermedi — son olarak Mayıs 2024'te 39 yaşındaki Thiago Silva sahaya çıkmıştı.

Xabi Alonso'nun talebi ve yeni transfer politikası

Takımın yeni teknik direktörü Xabi Alonso yetkilerini kullanarak kadroda liderlik özelliklerine sahip, psikolojik açıdan dayanıklı ve Premier League'de deneyim kazanmış futbolcuların olmasını talep ediyor. Tam da bu uzmanin katı tutumu sayesinde kulüp yönetiminin dikkati orta yaşlı ve deneyimli oyunculara yöneltildi.

Ancak 35 yaşındaki Danny Welbeck ile 36 yaşındaki Jordan Henderson'ın adaylıklarının değerlendirilmesi futbol camiasında büyük tartışmalara neden oluyor. Bir zamanlar Sunderland formasını birlikte giyen bu iki deneyimli futbolcunun Chelsea projesine katılması, kulübün önceki gençlik politikasıyla çelişiyor. Uzmanlara göre bu tür bir karar risk odaklı olup, eğer kendini haklı çıkarmazsa takımın transfer politikasının alay konusu olmasına yol açabilir.

Transfer piyasasındaki diğer girişimler

Chelsea sadece Welbeck ve Henderson ile sınırlı kalmıyor. Transfer dönemi öncesinde kulüp diğer deneyimli futbolcuları da takip etti:

Sunderland kaptanı, 34 yaşındaki Granit Xhaka ile temas kurma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.

Manchester City ile yollarını ayıran 32 yaşındaki John Stones da Chelsea'nin hedefindeydi, ancak kariyerine İtalya'nın Inter kulübünde devam etmesi bekleniyor.

Kulüp genç futbolculardan Maxence Lacroix gibi seçenekleri de değerlendirebilirdi, ancak öncelikli görev olarak sahada hemen fayda sağlayabilecek deneyim tercih edildi.

Özetle, Chelsea gençlere ağırlık veren eski politikasından vazgeçerek kısa vadeli sonuçlara ve liderliğe yatırım yapıyor. Danny Welbeck ve Jordan Henderson transferinin ne ölçüde başarılı olacağı ve Xabi Alonso yönetimindeki takımın bu sayede rakipleriyle arasındaki puan farkını ne kadar kapatabileceğini sadece zaman gösterecek.