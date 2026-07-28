Apple, Cihazlar İçin Uzun Vadeli Kiralama Programını Başlattı

·27·Teknoloji
Apple, Cihazlar İçin Uzun Vadeli Kiralama Programını Başlattı

ABD'deki teknoloji meraklıları için yeni bir finansal fırsat olan Apple Upgrade uzun vadeli kiralama programı duyuruldu. ixbt.com'un haberine göre, bu girişim kullanıcılara pahalı cihazları tamamen satın almak zorunda kalmadan aylık ödemeler karşılığında resmi olarak kullanma imkanı sunuyor ve modern tüketici pazarında önemli bir adım teşkil ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni program kapsamında şirketin en son model iPhone, Apple Watch, iPad ve Mac bilgisayarları resmi Apple Store web sitesi, özel uygulama veya marka mağazaları aracılığıyla edinilebiliyor. Burada sözleşme şartları cihaz türüne göre belirleniyor.

Kiralama Şartları ve Aylık Ödemeler

Akıllı telefonlar ve akıllı saatler için 12 veya 24 aylık süreler sunulurken, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar için 24 veya 36 aylık sözleşmeler yapılması öngörülüyor. Programın başlangıç aylık ödemeleri cihaz türüne göre değişiklik gösteriyor:

  • iPhone için ayda minimum 18 dolar
  • Apple Watch için ayda minimum 12 dolar
  • Mac bilgisayarları için ayda minimum 25 dolar
  • iPad için ayda minimum 12 dolar
Şirketin sunduğu hesaplamalara göre, örneğin 256 GB depolama alanına sahip iPhone 17 Pro modelini bir yıllık kiralama temelinde almak ayda 46 dolar tutuyor. Sözleşme iki yıl süreyle yapılırsa aylık ödeme 32 dolara düşüyor. Sonuç olarak, bir yıllık kullanım 552 dolara, iki yıllık kullanım ise 768 dolara geliyor.

Bu model, cihazı doğrudan 1100 dolara satın almaktansa her iki yılda bir yeni bir cihaza geçmeye alışkın kullanıcılar için oldukça ekonomik bir alternatif olabilir. Ayrıca müşteriler, aynı anda birden fazla ürünü, örneğin iPhone 17, MacBook Air ve Apple Watch setini ayda yaklaşık 61 dolardan edinme imkanına sahip.

Ek Avantajlar ve Coğrafya

Finansal yükü daha da azaltmak amacıyla kullanıcılar eski cihazlarını trade-in programı aracılığıyla teslim edebilirler. Bunun karşılığında aylık ödeme miktarı daha da düşer. Ayrıca Apple Card sahipleri her aylık kiralama ödemesinden yüzde 3 günlük cashback alıyorlar.

Şu anda Apple Upgrade programı yalnızca ABD topraklarında geçerlidir. Şirket temsilcileri bu hizmetin diğer ülke pazarlarına genişletilmesi planları hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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