Savio Manchester City'den Ayrılmak İstiyor

·41·Spor
Savio Manchester City'den Ayrılmak İstiyor

İngiltere'nin Manchester City kulübünün hücum hattında değişiklikler yapması bekleniyor. Ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre, yetenekli Brezilyalı futbolcu Savio'nun geleceği "Maviler" de görünmüyor ve kulüp, oyuncunun temsilcilerine takımın planlarından çıkarıldığını bildirdi. Bu durumun yaz transfer döneminde birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekeceği kesindi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Futbolcunun Kariyeri ve Transfer Değeri

2004 doğumlu genç kanat oyuncusu zamanında City Football Group ağına dahil olan Troyes ve Girona kulüpleri aracılığıyla Manchester City kadrosuna katılmıştı. Pep Guardiola yönetiminde toplam 84 karşılaşmada sahaya çıkan oyuncu, rakip kaleleri 7 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 16 asist yaptı. İngiliz basınının haberine göre Manchester City yönetimi futbolcuyu satmak için en az 55 milyon euro talep ediyor.

Milan ve Tottenham'ın İlgisi

GOAL.com'un yazdığına göre, İtalya'nın Milan kulübü tam olarak bu profile sahip bir futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Ancak İtalyan devi için İngiliz kulübünün belirlediği 55 milyon euroluk transfer bedeli mali açıdan çok yüksek kalıyor ve Milan bu kaynağı ayırmaya hazır değil. Bu nedenle transfer yarışında diğer rakipler devreye giriyor.

Özellikle İngiliz ekibi Tottenham, hücum hattını kökten yenilemek amacıyla Savio'yu kadrosuna katmak için ciddi girişimler başlattı. Londra ekibinin Manchester City yönetimini ikna etmek için yeterli argümanlara sahip olduğu belirtiliyor. Transfer gerçekleşirse, genç Brezilyalı futbolcunun kariyerine Premier Lig'in bir başka ekibinde devam etme olasılığı oldukça yüksek.

SavioManchester CityAC MilanTottenhamTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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