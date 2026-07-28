Al-Hilal'in transfer politikası ve yıldız avı

·36·Spor
Al-Hilal'in transfer politikası ve yıldız avı

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, yaz transfer dönemindeki hamleleri ve finansal gücüyle spor kamuoyunun dikkatini yeniden çekiyor. Kulüp yönetiminin yabancı futbolcuları kadroya katmadaki sıra dışı yaklaşımı taraftarlar ve uzmanlar arasında birçok soru işaretine yol açıyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Ixbt.com'un haberine göre kulüp, yaz transfer dönemindeki ilk büyük hamlesini gerçekleştirerek West Ham United forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville ile anlaşmaya vardı. Bu transfer için 80 milyon euro ödendiği bildiriliyor.

Rekortmenlerin peşinde

Bu transferin maliyeti, oyuncuyu Suudi ligi tarihinin en pahalı ikinci transferi yapıyor. Sıralamada sadece, 2023 yazında Paris Saint-Germain'den 90 million euro karşılığında transfer edilen Brezilyalı Neymar ilk sırada yer alıyor.

Ancak Crysencio Summerville transferinin ardından kulüp yönetimi diğer bazı hücum oyuncularını da yakından izlemeye başladı. İşin en ilginç yanı ise bunların bir kısmının tam da Hollandalı futbolcunun görev yaptığı sol kanat pozisyonunda oynaması.

Belirsiz geleceği ve yeni adaylar

Haberlere göre, odak noktasındaki büyük isimler arasında Bayern Münih'in Kolombiyalı futbolcusu Luis Diaz ve Everton'daki kiralık dönemi sona erdikten sonra Manchester City'ye dönen Jack Grealish de yer alıyor. Bu tür hamleler, büyük meblağlar karşılığında transfer edilen Crysencio Summerville'in geleceğini soru işareti haline getiriyor.

Ayrıca Al-Hilal, transfer pazarında sahanın diğer bölgeleri için de alternatifleri değerlendiriyor. Özellikle İngiliz golcü Harry Kane, Fransız kanat oyuncusu Ousmane Dembélé ve Senegalli Iliman Ndiaye gibi isimlerin de kulübün transfer radarında olduğu belirtiliyor.

Kulübün bu denli dağınık ve devasa mali kaynaklara dayanan transfer politikasının gelecekte takımın iç dinamiklerini nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. Taraftarlar ise yönetimden bu adımlara dair net bir açıklama bekliyor.

Al-HilalTransferlerCrysencio SummervilleNeymarSuudi Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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