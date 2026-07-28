Ruben Amorim, Manchester United'daki Hataları ve Milan Planları Hakkında Konuştu

·48·Spor
Ruben Amorim, Manchester United'daki Hataları ve Milan Planları Hakkında Konuştu

Milan teknik direktörlüğü görevine gelen Ruben Amorim, İngiliz kulübündeki dönemi boyunca yaptığı hatalar ve yeni takımındaki planları hakkında açıkça konuştu. Portekizli uzman, Milan yönetiminin kendisini sadece elde ettiği başarılar için değil, aynı zamanda Manchester United'da yaşadığı başarısızlıklar ve edindiği zengin tecrübe için de seçtiğini belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Bilindiği üzere, geçen sezonun sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Massimiliano Allegri'nin görevden alınmasının ardından, Haziran ortasında Ruben Amorim Milan'ın teknik direktörü olarak atanmıştı. Yeni çalıştırıcı takıma katılır katılmaz hemen Avustralya'nın Perth şehrine ulaştı ve burada Inter ile Serie B temsilcisi Palermo'ya karşı yapılacak hazırlık turnuvası için hazırlıklara başladı.

Manchester United Deneyimi ve Kulüp Yönetimi ile Görüşmeler

ixbt.com ve diğer spor kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Ruben Amorim kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmelerde kendi fikirlerini ve vizyonunu açıkça ifade etti. Onun sözlerine göre, Milan'ın sahibi Mister Cardinale ve diğer yetkililer kendisini tam olarak takıma kazandırmak istediği oyun stili için uygun bir aday olarak gördüler.

Amorim'in itiraf ettiğine göre, yönetimle yapılan görüşmelerde sadece olumlu sonuçlar değil, aynı zamanda Manchester United'da yapılan hatalar da ele alındı. "Sanırım bu müzakerelerde çok büyük yardımcı oldu, çünkü onlar sadece önceki başarılarımı değil, aynı zamanda adım adım edindiğim tecrübemi de değerlendirdiler", – dedi teknik adam.

Milan Şehri ve Yeni Baskı Altındaki Talepler

İtalyan kulübündeki ortamdan bahseden tecrübeli uzman, Milan gibi büyük bir şehirde çalışmanın kendine has bir sorumluluk gerektirdiğini özellikle vurguladı. Teknik heyet tarafından belirli bir baskı hissettiğini, çünkü burada takımı yönetme ve kendini ifade etme tarzının tamamen farklı olduğunu kabul etti.

Milan'ın bir moda merkezi olduğunu hatırlatan teknik direktör, şehri ve kulüp tarihini layıkıyla temsil etmenin önemini ekledi. Onun fikrine göre, takımın şanlı tarihine sadece sahadaki performanslar değil, aynı zamanda saha dışındaki kültür ve dış görünüm de dahildir ve o bu taleplere tamamen uyacağını belirtti.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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