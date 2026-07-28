Zelenskiy, Trump ile Beyaz Saray'daki beklenmedik görüşmesini sonlandırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki yüz yüze görüşmelerini sonlandırarak konuttan ayrıldı. Bir saat süren görüşmelerin sonucunda somut bir anlaşmaya varılmadı ve herhangi resmi bir belge imzalanmadı.

Zamin.uz Washington'da gerçekleşen bu üst düzey görüşmenin detaylarını, ana tartışma konularını ve beklenmeyen ayrıntıları sunar.

1. Bir saatlik müzakere ve Beyaz Saray'daki sembolik detaylar

Kiev liderinin ifadelerine göre, Trump ile görüşmede Patriot hava savunma sistemlerinin üretimi için lisans alınmasının yanı sıra «faydalı olabilecek diğer fikirler» ele alındı. Zelenskiy, ABD'ye «kararlı desteği» için teşekkür etse de yardım konusunda net rakamlar veya süreler veremedi.

Diplomatik çevreler ve Beyaz Saray muhabirleri, görüşmenin etrafındaki bazı dikkat çekici detaylara özellikle değindiler:

Sessiz kalan Trump: ABD Başkanı Donald Trump, müzakereler sona erdikten sonra kitle iletişim araçlarına hiçbir açıklama yapmadı.

Yan girişten uğurlama: Muhabirlerin belirttiğine göre, Zelenskiy Oval Ofis'in bulunduğu Batı Kanadı'nın ana giriş kapısından değil, yan girişten uğurlandı.

Volodimir Zelenskiy'nin görüşme sonrasında yaptığı açıklamadan: «Müzakerelerde Patriot sistemlerinin üretimine ilişkin lisansları ve diğer fikirleri ele aldık. Sürekli desteği için Amerika Birleşik Devletleri'ne teşekkür ederim.»

Zelenskiy ve Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesine dair temel gerçekler

Aspekt / Öğe Detaylar Görüşme katılımcıları Donald Trump ve Volodimir Zelenskiy Yapıldığı yer ve süre Washington, Beyaz Saray (1 saat sürdü) Tartışma konuları Patriot sistemleri lisansı, havada ateşkes önerisi Görüşmenin sonucu Hiçbir belge imzalanmadı, net süreler belirtilmedi Sonraki durak Senatörlerle görüşmek üzere Kongre Binası'na (Capitol) ziyaret

2. Ziyaretin nedenleri ve havada ateşkes görüşmeleri

28 Temmuz'da NBC News'ün aktardığı habere göre, üst düzey müzakerelerin ardından Ukrayna devlet başkanı senatörlerle görüşmek üzere Capitol'e hareket edecek. Zelenskiy'nin ABD ziyareti aynı zamanda yakın zamanda vefat eden Senatör Lindsey Graham ile vedalaşma törenine katılmakla da ilgilidir.

Ukrayna lideri ABD'ye adım atar atmaz temel önceliklerinin füze savunması ve Washington ile stratejik ortaklık olduğunu vurgulamıştı. Reuters ajansı ise Zelenskiy ve Trump'ın görüşme sırasında «havada ateşkes» teklifini de değerlendirebileceklerini bildirmişti.

Ancak daha önce Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, havada ateşkes hakkındaki haberleri medyanın sıradaki tahminleri ve teorileri olarak nitelendirmiş, bu konuda hiçbir somut detay bulunmadığını bildirmişti.

Washington'da devam eden bu jeopolitik müzakereler ve bunların sonuçları tüm dünya kamuoyunun dikkat merkezinde yer alıyor.

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