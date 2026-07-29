Fransa'da Yeni Dönem: Zidane Geldiyse Milli Takım Logosu Yenilendi

Fransa Futbol Federasyonu (FFF), milli takımın başına efsanevi Zinedine Zidane getirilmesini kutlamak amacıyla takımın yenilenen logosunu kamuoyuna tanıttı. Bu adım, ülke futbolunda yeni bir sayfa açıldığının simgesel bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Zamin.uz bu tarihi atamayı, yeni amblemdeki değişiklikleri ve Fransız futbolundaki son reformların detaylarını aktarıyor.

1. Gal Horozu Kkorundu, Ancak "France" Yazısı Eklendi

Yeni amblemin merkezi unsuru olan ve Fransa'nın geleneksel sembolü kabul edilen Gal horozu yerinde tutuldu. Ancak tasarıma önemli değişiklikler eklendi:

Yeni Yazı: Logonun alt kısmına ülke adını belirten "France" yazısı eklendi. Bu, ulusal aidiyetin daha net ifade edilmesini sağlıyor.

FFF Kısaltması: Federasyon adının kısaltması (FFF — Fédération Française de Football) önceki logoya göre oldukça küçültüldü ve daha sade bir konuma taşındı.

Hatırlatmak gerekirse, Fransa millî takımının son logosu 2018 Dünya Kupası'ndaki tarihi zaferin ardından yenilenmişti. O dönem amblemin üzerine ikinci dünya şampiyonluğunu simgeleyen ikinci altın yıldız eklenmişti. Yeni amblemde de bu iki yıldız yerini koruyor.

2. Zinedine Zidane: 4 Yıllık Sözleşme ve Deschamps'ın Halefi

Fransa Futbol Federasyonu, Zinedine Zidane ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmi olarak duyurdu. Bu anlaşmaya göre Zidane'ın takımı 2030 Dünya Kupası'na kadar çalıştırması bekleniyor.

Zidane bu görevde, 2012 yılından bu yana — tam 14 yıl boyunca milli takımı başarıyla çalıştıran Didier Deschamps'ın yerini aldı. Deschamps yönetiminde Fransızlar 2018'de Dünya Şampiyonu, 2021'de ise UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olmuş, ayrıca Euro 2016 ve 2022 Dünya Kupası'nda finale yükselmişti.

Fransa Millî Takımı'ndaki Değişikliklere Dair Temel Hakikatler

Özellik / Kriter Detaylar Yeni Teknik Direktör Zinedine Zidane (Fransa) Sözleşme Süresi 4 yıl (2030'a kadar) Eski Teknik Direktör Didier Deschamps (2012–2026) Yeni Logonun Sembolü Gal horozu korundu Logodaki Yenilik "France" yazısı eklendi Logodaki Değişiklik FFF kısaltması küçültüldü Yıldız Sayısı İki (1998, 2018 şampiyonlukları için)

Zinedine Zidane'ın Fransa millî takımına dönüşü ve yeni logonun tanıtılması dünya futbolundaki en büyük olaylardan biridir.

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Sizce Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa millî takımı 2030 Dünya Kupası'nda üçüncü şampiyonluğunu kazanabilecek mi? Yeni logo tasarımını beğendiniz mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!