SpaceX, xAI Veri Merkezinin Türbinlerini 2027 Yılına Kadar Kaldırmayacak

·53·Teknoloji
SpaceX, xAI Veri Merkezinin Türbinlerini 2027 Yılına Kadar Kaldırmayacak

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, Memphis yakınlarındaki xAI veri merkezlerine güç sağlayan izinsiz gaz türbinlerinin tamamen kaldırılma süresini 2027 yılının Temmuz ayına kadar uzattı. Bu karar, kalıcı 1,2 GW'lık doğal gaz santraline kademeli geçiş süreciyle açıklanıyor; ancak bu durum çevre örgütlerinin ve yerel halkın itirazlarına neden oluyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın aktardığı bilgilere göre, şu anda Colossus adı verilen veri merkezlerine enerji sağlamak için 69 gaz türbini kullanılıyor ve bunların çoğu aylardır kesintisiz çalışıyor. Ancak NAACP (Renkli İnsanların Gelişimi Ulusal Derneği) ve Güney Çevre Hukuku Merkezi, söz konusu izinsiz türbinlerin kullanılması nedeniyle xAI şirketine dava açmıştı.

Çevresel Endişeler ve Yasal Tartışmalar

Mississippi eyaletinin Tennessee sınırına yakın güney kısmında yer alan bu bölge, ABD'nin en kirli bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. xAI'ın kullandığı gaz türbinlerinin yılda 2.000 tondan fazla smog oluşturan azot oksit (NOx) yayma potansiyeline sahip olduğu tespit edildi.

SpaceX yetkilileri, mevcut türbinlerin izin alınmadan çalıştırılabileceğini, çünkü bunların taşındıkları römorkların üzerinde durduğunu iddia ediyor. Buna rağmen federal kurallar, boyut ve kullanım amacına bağlı olarak her durumda bu tür türbinler için ilgili izinlerin alınmasını zorunlu kılıyor.

Gelecek Planları ve Yeni Santral

Geçtiğimiz ay Adalet Bakanlığı bu davada SpaceX'in yanında yer alarak izinsiz türbinlerin "milli, ekonomik ve enerji güvenliği" meselesi olduğunu vurgulamıştı. Ayrıca şubat ayında xAI şirketini satın alan SpaceX, IPO belgelerinde önümüzdeki üç yıl içinde veri merkezleri için 2,8 milyar dolarlık gaz türbini satın almayı planladığını duyurmuştu.

Mississippi eyaletinin verdiği izin belgelerine göre, inşa edilmekte olan yeni elektrik santrali 16,48 MW ile 50 MW arasında değişen 41 gaz türbininden oluşacak. Uzmanlara göre bu cihazlar halihazırda kullanılan 69 türbinden farklı olup, yeni park henüz açıklanmamış başka bir projeye yönelik olabilir.

SpaceXxAIElon MuskTeknolojiÇevre
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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