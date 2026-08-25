Husanov-Guehi tandemi ve Maresca'nın «bomba» taktiği: Manchester City'de büyük değişimler

·148·Spor
Husanov-Guehi tandemi ve Maresca'nın «bomba» taktiği: Manchester City'de büyük değişimler

İngiltere Premier Lig'de geçen sezon kış transfer döneminde kurulan savunma ikilisi, bugün şampiyonluk yarışının en güvenilir temeli haline geldi. Crystal Palace'tan transfer edilen Marc Guehi ve Özbekistan milli takımının lideri Abdukodir Khusanov birbirini mükemmel bir şekilde tamamlayarak taraftarların büyük beğenisini topluyor.

En şaşırtıcı olanı ise — Manchester Citysavunma merkezinin tam olarak Khusanov ve Guehi ikilisine emanet edilmiş olması ve hiçbir resmi maçta mağlubiyet almamış olmaları. Bu tandem, rakip forvetler için gerçek anlamda «geçilmez bir duvar» görevi görüyor.

Savunmada rekabet: Ake ve Stones gitti ama seçenekler geniş

Yaz aylarındaki değişiklikler sonucunda Nathan Ake ve John Stones gibi deneyimli isimler kulüpten tamamen ayrılmış olsa da, «City» kadrosunda merkez hattındaki rekabet daha da kızıştı:

  • Ana adaylar: Abdukodir Khusanov, Josko Gvardiol, Ruben Dias ve Marc Guehi ilk 11'de yer bulmak için kıyasıya mücadele ediyor;

  • Genç yetenekler: Juma Bah ve Vitor Reis gibi gelecek vadeden savunmacılar da fırsat bekliyor.

Maresca'nın taktik devrimi: Savunmacıların yeni rolleri

Takımın yeni teknik direktörü Enzo Maresca futbolcuların çok yönlülüğüne güveniyor. Sezonun ilk iki maçında Abdukodir Khusanov hem sağ bek hem de stoper olarak güveni tamamen boşa çıkarmadı.

Bournemouth'a karşı oynanan 1. hafta maçında ise İtalyan teknik adam herkesi şaşırtarak stoper Marc Guehi'yi ön liberoya (defansif orta saha) yerleştirdi. Deney hemen sonuç verdi; Guehi, skoru eşitleyen kritik golün sahibi oldu.

Maresca maçtan sonra kararını şu şekilde açıkladı:

«Şu anda sahada doğru çözümleri bulmak ve farklı seçenekleri değerlendirmek önemli. Marc'ı Crystal Palace döneminden tanıyorum ve her zaman ondan harika bir orta saha oyuncusu olabileceğini düşünmüşümdür. Akla gelen fikirleri denemek gerekir. Yeni pozisyonunda çok iyi oynadı ve bize gelecek için harika bir opsiyon daha sundu»dedi Maresca.

«Şaşkına döndüm!»: Guehi'nin yeni rolü hakkındaki itirafı

Maçın kahramanı olan Marc Guehi, beklenmedik taktik kararla ilgili duygularını paylaştı:

  • Bir haftalık hazırlık: «Doğrusunu söylemek gerekirse çok şaşırdım! Bu sadece hocanın aklına gelen bir fikirdi ve bir hafta boyunca tam olarak bu rol üzerinde çalıştık. Hoca farklı şeyler deniyor ve bugün bu planın işe yaramasından dolayı mutluyum»;

  • Sahadaki destek: «Takım arkadaşlarımın desteği çok yardımcı oldu. Önümde ve yanımda bu pozisyonda büyük tecrübesi olan oyuncuların bulunması ve oyun boyunca sürekli yönlendirmeleri işimi oldukça kolaylaştırdı».

Abdukodir Khusanov'un istikrarlı savunması ve Guehi'nin yeni yönlerinin keşfi Manchester City'ninyeni teknik direktörü yönetiminde daha tehlikeli ve çok yönlü bir takım haline geldiğini gösteriyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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