Kaliforniya'daki köpek sörf şampiyonası herkesi hayran bıraktı

Kaliforniya'nın kuzey kıyılarında her yıl düzenlenen Dünya Köpek Sörf Şampiyonası bir kez daha izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Farklı cins ve boyuttaki köpekler, Pasifik Okyanusu dalgalarında sörf yaparak yüzlerce misafirin dikkatini çekti.

10. kez düzenlenen yarışma, San Francisco'nun yaklaşık 22 kilometre güneyinde bulunan Pasifik Okyanusu kıyısında gerçekleşti. Küçük spaniel'lerden büyük labradorlara kadar çeşitli ırkların katıldığı etkinlikte köpekler, sörf becerilerini sergiledi.

Jüri, köpekleri tahta üzerinde ne kadar süre dengede kaldıklarına, ne büyüklükteki dalgaları fethettiklerine ve sörf sırasında ne kadar kendinden emin olduklarına göre değerlendirdi.

Yarışmanın 10. yılı vesilesiyle etkinlik kapsamında sadece eğlenceli yarışmalar değil, aynı zamanda evcil hayvan sahiplendirme kampanyası da düzenlendi. Ayrıca yerel hayvan koruma kuruluşları için bağış toplama girişimleri gerçekleştirildi.

Renkli can yelekleri giyen köpekler, sahiplerinin yardımıyla dalgalara bırakıldı. Sörf tahtaları üzerinde kıyıya doğru ilerlerken, her başarılı çıkışları izleyicilerin alkışları ve neşeli tezahüratlarıyla karşılandı.

Huntington Beach'te yaşayan Sofia Sedlowski, minyatür pinscher cinsi köpeği Rusty hakkında ilginç bir hikaye anlattı. Yavruyken Rusty'yi başlangıçta sadece fotoğraf çekmek için sörf tahtasına çıkardığını, ancak köpeğin tahtadan inmek istemediğini ve daha sonra ilk dalgasını başarıyla fethederek herkesi şaşırttığını belirtti.