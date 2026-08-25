Samsung Galaxy S25 Ultra amiral gemisine Virtual Reflector özelliği ekleniyor

Samsung, geçen yılın amiral gemisi cihaz sahipleri için önemli bir yazılım yeniliği hazırlıyor. Ixbt.com'a göre, Samsung Galaxy S25 Ultra akıllı telefonlarının kamerası, yeni nesil Galaxy S26 Ultra modeli için tasarlanan gelişmiş özelliklerden birini alacak. Bu, kullanıcıların ek maliyet olmadan profesyonel düzeyde fotoğraflar çekmesini sağlayacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni özellik, One UI 9.0 arayüzünün yazılım kısmındaki Expert RAW uygulamasında tespit edildi. Virtual Reflector olarak adlandırılan bu işlevin temel amacı, profesyonel fotoğrafçıların stüdyo ortamında kullandığı ışık yansıtıcıyı (reflektör) dijital ortamda başarıyla simüle etmektir. Sonuç olarak, sıradan portre fotoğrafları bile yüksek kaliteli ve sanatsal bir görünüm kazanır.

Sanal ışık ve avantajları

Virtual Reflector sayesinde kullanıcı, çekim sırasında veya sonrasında ışığın yönünü ve yoğunluğunu değiştirebilir. Ayrıca sistemde ışık tonunu seçme imkanı da mevcut olup, örneğin altın veya gümüş renkli ışık efektleri vererek fotoğrafa özel bir cazibe katmak mümkündür.

Kontrol süreci, özel ve kullanışlı dairesel bir arayüz aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu, nesne üzerindeki ışık açısını son derece hassas bir şekilde ayarlama imkanı sunar. Bu özellik sayesinde, her türlü elverişsiz veya dengesiz ışık koşullarında bile ışık dengesini sağlamak ve portreleri daha etkileyici hale getirmek kolaylaşır.

One UI 9.0 güncellemesi ve gelecekteki olanaklar

Uzmanlar, bu yazılım güncellemesinin gelecekte çıkacak olan One UI 9.0 sürümünün bir parçası olarak kullanıcılara sunulacağını belirtiyor. Bu yaklaşım, Samsung'un amiral gemisi cihazlarını uzun süre yeni teknolojilerle destekleme stratejisinin bir parçasıdır.

Henüz özelliğin resmi çıkış tarihi açıklanmamış olsa da, Expert RAW uygulamasının test sürümlerinde bulunması, güncellemenin yakın zamanda sunulacağına işaret ediyor. Galaxy S25 Ultra sahipleri, yakında akıllı telefonlarının yeteneklerinin daha da genişlediğine tanık olabilirler.