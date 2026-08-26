Samsung, Gamescom 2026 fuarında yeni P9 ve P7 SSD modellerini tanıttı

Güney Koreli Samsung, Köln'de düzenlenen Gamescom 2026 fuarında en son geliştirmeleri olan yüksek performanslı P9 ve P7 taşınabilir SSD disklerini kamuoyuna tanıttı. IXBT.com'un haberine göre, bu cihazlar modern USB4 arayüzü ile donatılmış olup kompakt bir gövdede rekor düzeyde hız ve kapasiteyi birleştiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni serinin amiral gemisi olan Samsung P9 modeli, kendine has teknik özellikleri ile uzmanların dikkatini çekti. Söz konusu cihaz, USB4 arayüzüne sahip, 8 TB'a kadar kapasite sunan ve verileri saniyede 4000 MB'a kadar hızla aktarabilen dünyanın ilk taşınabilir katı hal diski olarak kabul edildi.

Teknik yetenekler ve hız göstergeleri

Üretici tarafından sunulan verilere göre, Samsung P9 modeli sıralı okuma hızında 4000 MB/s değerine ulaşırken, sıralı yazma hızı saniyede 3800 MB'ı buluyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, yeni cihaz önceki nesil Samsung T9 modelinden neredeyse iki kat daha hızlı çalışıyor.

Etkileyici hız ve geniş kapasite, profesyonel düzeydeki görevlerin çözülmesine olanak tanıyor. Özellikle bu SSD, doğrudan kameralara bağlanarak 12K'ya kadar yüksek çözünürlüklü videoların doğrudan kaydedilmesine imkan veriyor. Bu da onu profesyonel videograflar ve içerik üreticileri için kullanışlı bir araç haline getiriyor.

Fiyatlar ve piyasaya çıkış tarihi

Her iki model de kullanıcıların ihtiyaçlarına göre dört farklı depolama kapasitesi seçeneğiyle satışa sunulacak. Alıcılar, taleplerine göre 1 TB, 2 TB, 4 TB ve 8 TB kapasiteli modifikasyonları seçebilecekler. Cihazların fiyatları kapasitelerine göre farklılık göstermektedir.

Amiral gemisi Samsung P9 modelinin fiyatı 1 TB için 400 ABD doları, 2 TB için 650 dolar, 4 TB için 1350 dolar ve en yüksek 8 TB versiyonu için 2700 dolar olarak belirlendi. Biraz daha sadeleştirilmiş Samsung P7 ise daha uygun fiyatlarla sunuluyor: 1 TB versiyonu 290 dolar, 2 TB seçeneği 550 dolar, 4 TB modeli 1150 dolar ve 8 TB kapasiteli üst versiyonu ise 2290 dolar olarak fiyatlandırıldı. Ayrıca P7 modeli, 2 metre yükseklikten düşmeye dayanıklı sağlam bir gövdeye sahip.

Cihazların küresel satışının bu yılın 31 Ağustos tarihinde başlaması planlanıyor.