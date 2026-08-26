Samsung, Gamescom 2026 fuarında yeni P9 ve P7 SSD modellerini tanıttı

·2·Teknoloji
Samsung, Gamescom 2026 fuarında yeni P9 ve P7 SSD modellerini tanıttı

Güney Koreli Samsung, Köln'de düzenlenen Gamescom 2026 fuarında en son geliştirmeleri olan yüksek performanslı P9 ve P7 taşınabilir SSD disklerini kamuoyuna tanıttı. IXBT.com'un haberine göre, bu cihazlar modern USB4 arayüzü ile donatılmış olup kompakt bir gövdede rekor düzeyde hız ve kapasiteyi birleştiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni serinin amiral gemisi olan Samsung P9 modeli, kendine has teknik özellikleri ile uzmanların dikkatini çekti. Söz konusu cihaz, USB4 arayüzüne sahip, 8 TB'a kadar kapasite sunan ve verileri saniyede 4000 MB'a kadar hızla aktarabilen dünyanın ilk taşınabilir katı hal diski olarak kabul edildi.

Teknik yetenekler ve hız göstergeleri

Üretici tarafından sunulan verilere göre, Samsung P9 modeli sıralı okuma hızında 4000 MB/s değerine ulaşırken, sıralı yazma hızı saniyede 3800 MB'ı buluyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, yeni cihaz önceki nesil Samsung T9 modelinden neredeyse iki kat daha hızlı çalışıyor.

Etkileyici hız ve geniş kapasite, profesyonel düzeydeki görevlerin çözülmesine olanak tanıyor. Özellikle bu SSD, doğrudan kameralara bağlanarak 12K'ya kadar yüksek çözünürlüklü videoların doğrudan kaydedilmesine imkan veriyor. Bu da onu profesyonel videograflar ve içerik üreticileri için kullanışlı bir araç haline getiriyor.

Fiyatlar ve piyasaya çıkış tarihi

Her iki model de kullanıcıların ihtiyaçlarına göre dört farklı depolama kapasitesi seçeneğiyle satışa sunulacak. Alıcılar, taleplerine göre 1 TB, 2 TB, 4 TB ve 8 TB kapasiteli modifikasyonları seçebilecekler. Cihazların fiyatları kapasitelerine göre farklılık göstermektedir.

Amiral gemisi Samsung P9 modelinin fiyatı 1 TB için 400 ABD doları, 2 TB için 650 dolar, 4 TB için 1350 dolar ve en yüksek 8 TB versiyonu için 2700 dolar olarak belirlendi. Biraz daha sadeleştirilmiş Samsung P7 ise daha uygun fiyatlarla sunuluyor: 1 TB versiyonu 290 dolar, 2 TB seçeneği 550 dolar, 4 TB modeli 1150 dolar ve 8 TB kapasiteli üst versiyonu ise 2290 dolar olarak fiyatlandırıldı. Ayrıca P7 modeli, 2 metre yükseklikten düşmeye dayanıklı sağlam bir gövdeye sahip.

Cihazların küresel satışının bu yılın 31 Ağustos tarihinde başlaması planlanıyor.

SamsungSSDP9TeknolojiHaberler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Starship uzay aracı okyanustan başarıyla çıkarıldıStarship uzay aracı okyanustan başarıyla çıkarıldıBugün, 15:26Yapay zekaya sahip sıra dışı tuşlu telefon Qin J36 tanıtıldıYapay zekaya sahip sıra dışı tuşlu telefon Qin J36 tanıtıldıBugün, 13:53Xiaomi Xring O3 işlemcisi Geekbench testinde yüksek performans gösterdiXiaomi Xring O3 işlemcisi Geekbench testinde yüksek performans gösterdiBugün, 10:20Xiaomi, 6000 mAh bataryalı Redmi 17C 5G akıllı telefonunu tanıttıXiaomi, 6000 mAh bataryalı Redmi 17C 5G akıllı telefonunu tanıttıBugün, 09:59HP uygun fiyatlı ve ultra uzun pil ömürlü OmniBook 3 dizüstü bilgisayarını tanıttıHP uygun fiyatlı ve ultra uzun pil ömürlü OmniBook 3 dizüstü bilgisayarını tanıttıBugün, 04:29Garmin Fenix 9 Pro tanıtıldı: 291 güne kadar pil ömrü sunan amiral gemisi saatGarmin Fenix 9 Pro tanıtıldı: 291 güne kadar pil ömrü sunan amiral gemisi saatBugün, 04:00
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Tecno Dünyanın İlk Çerçevesiz Akıllı Telefonunu Tanıtıyor
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Kawasaki, Dört Ayaklı Corleo Robotunu Seri Üretime Hazırlıyor
Kawasaki, Dört Ayaklı Corleo Robotunu Seri Üretime Hazırlıyor