Xiaomi üç saniyede ısınan yeni grafen ısıtıcıyı tanıttı

·6·Teknoloji
Xiaomi üç saniyede ısınan yeni grafen ısıtıcıyı tanıttı

Teknoloji şirketi Xiaomi, Mijia Graphene Heater C adını taşıyan kompakt ve yüksek performanslı yeni ısıtıcı cihazını tanıttı. Ixbt.com'un haberine göre, söz konusu ürün markanın Youpin kitlesel fonlama platformunda duyurulmuş olup, Çin pazarındaki ilk satışlarının 2 Eylül tarihinde başlaması planlanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu aşamada ısıtıcı oldukça uygun bir fiyatla sunuluyor. Ürünün kitlesel fonlama kampanyasındaki fiyatı sadece 179 yuan, yani yaklaşık 25 ABD doları seviyesinde. Bu fiyat politikasının cihazı tüketiciler için daha popüler ve cazip kılması bekleniyor.

Minimalist tasarım ve konfor

Yeni cihaz, şirketin geleneksel minimalist tarzında tasarlanmış olup her türlü oda dekoruna kolayca uyum sağlayabiliyor. Isıtıcının boyutları 175 × 175 × 472 milimetre olup ağırlığı sadece 1,65 kilogram civarındadır.

Yapının üst kısmında sıcaklığı kontrol etmek için özel bir ayar düğmesi bulunuyor. Cihazı bir odadan diğerine taşımayı kolaylaştırmak amacıyla ise arka panelinde gizli bir tutamak yer alıyor.

Hızlı ısıtma ve teknik özellikler

Mijia Graphene Heater C, odadaki sıcak havayı eşit şekilde dağıtmak için 80 derecelik açıyla salınım yapma özelliğine sahip. Cihazın ön kısmı, geniş ve eğimli bir ızgara ile mikro delikli bir ağ ile donatılmış olup, bu sayede hava akışının daha yumuşak ve dengeli olması sağlanıyor.

Isıtma işlemi, modern bir grafen elementi ve DC motorlu güçlü bir fan yardımıyla gerçekleştiriliyor. Xiaomi'nin açıklamasına göre, bu teknoloji sayesinde cihaz çalışma sıcaklığına sadece 3 saniye içinde ulaşabiliyor.

Çalışma modları ve güç

Cihaz, kullanıcılara 1200 Watt ve 2000 Watt olmak üzere iki ana güç modu sunuyor. Üretici, ısıtıcı maksimum güçte çalıştırıldığında odayı önemli ölçüde ısıtmak için yaklaşık 10 dakikanın yeterli olduğunu belirtiyor.

Bu kompakt ve uygun fiyatlı ısıtıcının, yaklaşan soğuk günlerde ev veya ofisleri hızlıca ısıtmak için pratik çözümlerden biri olması bekleniyor.

XiaomiGraphene HeaterTeknolojiIsıtıcıYoupin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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