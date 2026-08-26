Ruzikul Berdiyev, Qizilqum mağlubiyetinin ardından neler açıkladı?

Özbekistan Süper Ligi’nin 19. haftasında Karşı’nın köklü Nasaf takımı puan kaybetmeye devam etti. Qizilqum karşısında oynanan maçta 0-1 mağlup olan Karşı ekibi, taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

Maçın ardından "Ejderler"in teknik direktörü Ruzikul Berdiyev basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıkarak takımdaki sistemsel sorunlar, şanssızlıkların nedenleri ve milli takımın başına getirilmemesi hakkındaki açık soruları yanıtladı.

“Savunmada kaba hatalar, hücumda ise belirsizlik”

Karşı ekibinin hocası, mağlubiyetin temel taktiksel nedenlerini açıkça kabul etti:

Basit goller ve savunmadaki dağınıklık: “Sadece bugünkü maçta değil, diğer karşılaşmalarda da çok basit goller yiyoruz. Savunmada kaba hatalar yapıyoruz. Bugün de duran top rakibin işine yaradı”;

Hücumdaki zayıflık: “İkinci yarıda ne kadar inisiyatif alıp üst üste pozisyonlar yaratsak da gol atamadık. Gol atamazsan kazanamazsın diye boşuna söylemiyorlar. Hücumdaki belirsizlik ve verimsizlik bizi mağlubiyete sürüklüyor”.

Son 14 maçta 3 galibiyet: “Bu bizim için kötü bir sonuç”

Gazeteciler, Nasaf’ın son 14 karşılaşmanın sadece 3’ünü kazanması üzerine teknik direktöre şu soruyu yöneltti:

“Doğrusu, bu istatistiğe bu kadar dikkat etmemiştik. Bazı maçlarda sadece şanssızlık yaşıyoruz. Takım kötü oynuyor denemez ama 14 maçta 3 galibiyet bizim için çok kötü bir gösterge. Bunu acilen düzeltmemiz şart. İşte bu tür üst üste gelen kayıplar nedeniyle puan tablosunun alt sıralarında kalıyoruz”, dedi Berdiyev.

Jaba Jigauri’nin ayrılışı ve yabancı oyuncu politikası

Teknik direktör, eski öğrencisi ve bugün Qizilqum’un lideri olarak sahaya çıkan Jaba Jigauri konusuna da değindi:

Şampiyonluktaki katkısı: Jaba, zamanında takımla şampiyon olmaya büyük katkı sağlamıştı ancak kadro yenilenmesi ve başka oyuncuların transfer edilmesi nedeniyle takımdan ayrıldı;

Yabancı oyuncu seçimindeki sorunlar: Berdiyev, yabancı futbolcu seçmenin kolay olmadığını, bazılarının uyum sağlaması için zamana ihtiyaç duyduğunu, bazılarının ise seviye ve kalite eksikliği yaşadığını, bu yüzden son dönemde yabancı transferine daha az yöneldiklerini belirtti.

Milli takım konusu: “Bu soru bana değil”

Basın toplantısının sonunda gazetecilerden biri Ruzikul Berdiyev’e: “En deneyimli ve kupalar kazanmış teknik direktörlerden birisiniz. Neden milli takıma çağrılmıyorsunuz, size neden güvenilmiyor?” diye hassas bir soru yöneltti.

Teknik direktör bu soruya kısa ve gizemli bir yanıt verdi: