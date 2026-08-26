Real Madrid - Real Sociedad maçı için ilk 11'ler açıklandı!

·4·Spor
Real Madrid - Real Sociedad maçı için ilk 11'ler açıklandı!

İspanya La Liga'nın 1. haftasından ertelenen kritik maçlardan birinde Madrid'in Real Madrid kulübü, sahasında San Sebastian temsilcisi Real Sociedad takımını ağırlıyor.

Madrid'deki görkemli Santiago Bernabéu stadyumunda gerçekleşecek bu heyecan verici ve çekişmeli mücadele, Türkiye saati ile saat 00:00'da başlayacak.

Takımların güncel durumu ve son sonuçları

Sezon başındaki puan yarışında her iki kulüp de farklı sonuçlar elde etti:

  • Real Madrid'in güveni: Kralın Kulübü, 2. hafta kapsamında deplasmanda Katalan ekibi Espanyol'u 2-1 mağlup ederek önemli üç puanı hanesine yazdırdı ve bu maça yüksek moralle çıkıyor;

  • Real Sociedad'ın tökezlemesi: Bask ekibi ise kendi sahasında Real Betis'e 0-1 mağlup oldu ve Madrid deplasmanında kaybettikleri puanları telafi etmeye çalışacak.

Yıldız kadrolar: Bernabéu'da güç dengeleri

Her iki takımın teknik heyeti de maça en güçlü ilk 11'leriyle başlama kararı aldı:

Real Madrid ilk 11'i:

  • Thibaut Courtois, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Denzel Dumfries, Álvaro Carreras, Bernardo Silva, Federico Valverde, Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé.

Real Sociedad ilk 11'i:

  • Álex Remiro, Jon Aramburu, Jon Beitia, Jon Martín, Sergi Gómez, Yangel Herrera, Beñat Turrientes, Takefusa Kubo, Luka Sučić, Ochieng, Mikel Oyarzabal.

Madrid'in korkutucu hücum üçlüsü Mbappé, Vinícius ve Bellingham'ın, Sociedad savunması için gerçek bir sınav olması bekleniyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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