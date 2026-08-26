3 gün sonra Nasaf sınavı: Mash’al mağlubiyeti sonrası Temur Kapadze neler açıkladı?

·1·Spor
3 gün sonra Nasaf sınavı: Mash’al mağlubiyeti sonrası Temur Kapadze neler açıkladı?

Özbekistan Süper Ligi19. haftasında Namangan'ın Navbahor kulübü, Mubarek deplasmanında ligin alt sıralarındaki Mash’al kalesine karşılıksız 2 gol atarak önemli galibiyet serisini sürdürdü. Maçın ardından "Şahinler"in teknik direktörü Temur Kapadze basın toplantısına katılarak maç sonucu, kadrodaki eksikler ve önlerindeki zorlu fikstür hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Uzun bir yol kat ederek gelen Namanganlı taraftarlara teşekkür eden teknik adam, 3 gün sonra takımı Nasaf'a karşı kritik bir mücadelenin beklediğini vurguladı.

«Değişikliklerden hemen sonra golü bulduk»: Rotasyonun nedenleri

Temur Kapadze, ikinci yarıdaki kararları ve kadro rotasyonu hakkında şunları söyledi:

  • Anında gelen etki: «Üç oyuncu değişikliği yaptıktan hemen sonra ikinci golü attık. Her şey plana uygun gitti. Biliyorsunuz, 3 gün sonra bir sonraki önemli maçımız var ve önümüzde yine uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Bu yüzden rotasyon yapmamız ve bazı futbolcuları dinlendirmemiz gerekiyordu»;

  • Takım bütünlüğü: Teknik direktör, ilk 11 veya yedek kulübesi fark etmeksizin tüm oyuncularına güvendiğini ve galibiyetin takım çalışmasıyla elde edildiğini belirtti.

Joel Kojo neden kadroya alınmadı?

Basın toplantısında kadrodaki lider oyuncuların durumu hakkında da açıklama yapıldı:

  • Kojo'nun soğuk algınlığı: Forvet Joel Kojo'nun maç kadrosunda yer almaması, yaşadığı rahatsızlıkla açıklandı: «Kojo üşütmüştü, bu yüzden onu önümüzdeki zorlu maçlar için korumaya aldık ve riske atmadık»;

  • Kırmızı kart cezası: Ayrıca Saidazamat, kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçın kadrosuna dahil edilmedi.

«Robin Hood» ifadesine sert yanıt ve Nasaf maçı

Bir gazetecinin "Takım ikinci devrede Robin Hood kimliğinden kurtuldu mu?" sorusuna Kapadze açık ve net bir yanıt verdi:

«Bilmiyorum, bunu sizden duyuyorum. Biz her maça en üst düzeyde hazırlanıyoruz ve sahaya sadece galibiyet için çıkıyoruz. Maçlar arka arkaya, fikstür sıkışık ve kolay değil. Ancak sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Sezon bitsin, o zaman takımın Robin Hood olup olmadığını veya ne olduğunu değerlendirirsiniz. Şu an sadece maksimum sonuç için çalışıyoruz», şeklinde cevap verdi teknik adam.

Kapadze, Mash’al'ın genç oyuncularının gösterdiği direnci takdir ederek rakibine gelecek maçlarda başarılar diledi ve tüm odağını Nasaf ile oynanacak merkez maça çevirdi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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