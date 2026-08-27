Yandex'deki «Beri zaryad» hizmeti, telefonu kapananlar için yeni bir imkan sundu

·6·Teknoloji
Yandex'deki «Beri zaryad» hizmeti, telefonu kapananlar için yeni bir imkan sundu

Moskova'daki «Beri zaryad» şarj istasyonları ağı, akıllı telefonu tamamen kapanan kullanıcılar için kiralama şartlarını kökten değiştirdi. Artık bu cihazları özel uygulamaya girmeden kullanmak mümkün; bu da acil durumlarda kalan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, başkentteki 5 binden fazla istasyona özel kablolar eklendi. Bunlar aracılığıyla akıllı telefonu beş dakika boyunca ücretsiz şarj etmek mümkün; bu süre, cihazı açıp uygulama üzerinden kiralama işlemini gerçekleştirmek için oldukça yeterli.

Banka terminalleri ve depozito sistemi

Ayrıca yaklaşık 300 istasyon daha banka terminalleri ile donatıldı. Bunların yardımıyla akıllı telefonu hiç çalışmayan müşteriler bile powerbank alabiliyor; bunun için banka kartını terminale okutmak yeterli.

Kart üzerinden geçici olarak 770 ruble tutarında bir depozito çekiliyor. Powerbank iade edildikten sonra ise hizmet bedeli düşülerek kalan tutar kullanıcının kartına tamamen iade ediliyor.

Ağın genişleme planları

Bu güncelleme, halihazırda Moskova ağının yarısından fazlasını oluşturan 5,3 binden fazla istasyonu kapsadı. Bu noktalar özellikle başkentteki havalimanları, tren istasyonları ve büyük alışveriş merkezlerinde kuruldu.

Şirket verilerine göre, gelecekte bu değişikliklerin Moskova'daki 10 binden fazla hizmet istasyonunun tamamını kapsaması planlanıyor. Son bir yıl içinde Rusya'da «Beri zaryad» ağı yüzde 60 büyüyerek 60 bin noktayı aştı.

Günümüzde bu servis, ülkenin 200'den fazla büyük şehrinde ve 800 yerleşim biriminde faaliyet gösteriyor. Kullanıcılar, şarj cihazını bir istasyondan alıp diğer herhangi bir noktada, hatta başka bir şehirde bile sorunsuz bir şekilde iade edebiliyorlar.

YandexBeri zaryadPowerbankTeknolojiGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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