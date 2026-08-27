Nina Drama, Dana White'ın onu tehlikeli bir takipçiden nasıl kurtardığını anlattı

·7·Dünya
Nina Drama, Dana White'ın onu tehlikeli bir takipçiden nasıl kurtardığını anlattı

UFC dövüşçüleriyle yaptığı özel, gayriresmi ve esprili röportajlarla dövüş sporları tutkunlarının sevgisini kazanan ünlü blog yazarı Nina Drama hayatındaki en korkunç günleri anlattı. Birkaç yıl boyunca akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişi tarafından sürekli takip edildiğini ve duruma bizzat lig başkanının müdahale ettiğini açıkladı.

«Evime terörle mücadele ekibi gönderdi»: Bir günde çözülen tehlike

Blog yazarı, beklenmedik bir tehdit ortaya çıktığında kimden yardım istediğini ve Dana White'ın nasıl hareket ettiğini şöyle hatırlıyor:

«Birkaç yıl önce, akıl sağlığı yerinde olmayan bir adam beni sürekli takip etmeye başladı. Durum çok ciddileşince ne yapacağımı bilemeyerek Dana White'ı aradım ve yardım istedim.

O ise hiç tereddüt etmeden evime özel bir terörle mücadele birimi gönderdi. Bir gün bile geçmeden o uzmanlar takipçiyi buldu ve uçuş yapmasını yasaklayan özel bir kara listeye aldı.

Açıkçası, Dana'ya ömür boyu minnettarım. O, bu tür tehlikeli durumlarda asla vakit kaybetmez ve kesinlikle sert önlemler alır», dedi Nina.

Oktagon arkasındaki dostluk ve koruma

Nina Drama, UFC başkanının sadece dövüşçülerin değil, aynı zamanda lig çevresindeki yaratıcı ekibin ve blog yazarlarının güvenliğini sağlama konusunda da tavizsiz bir tutum sergilediğini vurguladı.

White'ın aldığı acil önlemler sayesinde tehlikeli takipçi etkisiz hale getirildi ve blog yazarının huzurlu ve güvenli bir şekilde faaliyet göstermesi sağlandı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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