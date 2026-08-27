Max mesajlaşma uygulamasının web sürümü Apple cihazlarında popülerleşiyor

·3·Teknoloji
Max mesajlaşma uygulamasının web sürümü Apple cihazlarında popülerleşiyor

Apple kullanıcıları arasında Max mesajlaşma uygulamasının web sürümünün aktif kullanım oranı önemli ölçüde arttı. ixbt.com'un haberine göre, 10 milyondan fazla iPhone ve iPad sahibi bu hizmeti cihazlarının ana ekranına ekledi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket basın servisinden alınan bilgilere göre, Max mesajlaşma uygulamasının Apple cihazlarındaki aktif kullanıcılarının yarısından fazlası bildirimleri açtı. Bu, mesajlar ve aramalar hakkında zamanında haberdar olmayı sağlıyor.

Web sürümü özellikleri

Bu web formatı, kullanıcılara hizmetin en son güncellemelerinden tam olarak yararlanma imkanı sunuyor. Özellikle bunlar arasında halka açık kanallar, hikayeler ve gönderilere yorum yapma işlevleri yer alıyor.

Max uygulamasını cihazın ana ekranına yükleme süreci birkaç basit adımdan oluşuyor:

  • Safari tarayıcısı üzerinden web.max.ru sitesini açın
  • «Paylaş» düğmesine basıp «Daha fazla göster» bölümünü seçin
  • «Ana ekrana ekle» seçeneğini belirleyip işlemi onaylayın
Belirtilen işlemlerden sonra simge görünecektir. Ardından kullanıcı hesabına giriş yapmalı ve bildirim gönderilmesine izin vermelidir.

Kolay entegrasyon ve kitle

Bildirime tıklandığında, iPhone cihazı önceden yüklenmiş olan Max uygulamasını açar. Eğer uygulama mevcut değilse, sistem otomatik olarak mesajlaşma uygulamasının web sürümüne yönlendirir.

Şirket verilerine göre, Ağustos 2026 itibarıyla Max platformunun toplam kullanıcı kitlesi 130 milyonu aşmıştır. Şu anda hizmet kapsamında sohbetler, sesli ve görüntülü aramalar, sesli mesajlar, büyük dosya aktarımı ve para transferleri başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Ayrıca bilgi kanalları, mini uygulamalar ve chat-botlar aktif olarak geliştirilmektedir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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