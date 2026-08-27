Çin pazarına darbe: ABD enerjisinde yasaklar ve yeni düzen yürürlüğe girdi

ABD Başkanı Donald Trump ülke enerji altyapısında ulusal acil durum (CHS) ilan edilmesine ilişkin özel bir kararname imzaladı. Bu belge, ABD enerji sistemine yurt dışından — özellikle Çin ve diğer «sakıncalı» ülkelerden ekipman, yedek parça ve yazılım ithalatını tamamen yasaklama veya ciddi şekilde kısıtlama yetkisi veriyor.

Beyaz Saray lideri, yabancı güçlerin ABD'nin savunma sistemi, acil durum hizmetleri ve ekonomisini destekleyen elektrik şebekelerindeki zayıf noktalardan yararlanma riskinin giderek arttığını vurguladı.

«Gizli dijital arka kapılar»: Kısıtlamaların asıl nedeni ne?

Kararnamede, yabancı ekipmanların ulusal güvenlik için doğrudan siber tehdit oluşturduğu özellikle belirtiliyor:

«Bazı yabancı aktörler, ABD elektrik şebekesindeki zayıflıkları giderek daha fazla yaratmakta ve bunlardan yararlanmaktadır. Daha önce yürürlükte olan asgari kısıtlamalar, yabancı kuruluşların bu sistemlere müdahale etmesine olanak tanıdı. Örneğin, yurt dışında üretilen ekipmanlarda başka bir ülkenin uzaktan bağlanmasına olanak tanıyan gizli dijital „arka kapılar“ (backdoors) bulunabilir. Ayrıca, yabancı tedarik zincirlerine bağımlılık, uluslararası ticaretteki kesintiler sırasında ABD'yi enerjisiz bırakma riski taşımaktadır», — deniliyor resmi belgede.

Hangi yasaklar getirildi? 4 temel kısıtlama

Yeni karara göre, Amerikalı enerji şirketleri için aşağıdaki katı şartlar yürürlüğe girdi:

İthalat ve kurulum yasağı: Güvenlik standartlarını karşılamayan yeni yabancı transformatörler, jeneratörler, güneş paneli invertörleri ve şebeke yönetim sistemlerinin ithalatı ve kurulumu durduruldu;

Çalışan ekipmanların sökülmesi: ABD Enerji Bakanlığı, halihazırda çalışan yabancı ekipmanlarda gizli dijital zayıflıklar tespit edilmesi durumunda, bunları zorunlu olarak şebekeden ayırma, izole etme veya tamamen kaldırma yetkisi aldı;

Yazılım ablukası: Sadece ekipmanların kendisi değil, bilgisayar korsanlarının şebekeyi yönetmesine yol açabilecek yabancı yazılım sistemleri (firmware ve uzaktan yönetim sistemleri) de yasaklandı;

Yerli ürüne öncelik: Federal satın alma kuralları yeniden düzenlenerek, sadece ABD içinde üretilen yerli enerji ekipmanlarına öncelik verilmeye başlandı.

Çin pazarına güçlü darbe

Belge metninde doğrudan Çin ismi geçmese de, ana darbenin Pekin'e yönelik olduğu açıkça görülüyor.

Bugün Çin, yenilenebilir enerji ve elektrik şebekeleri için gerekli ekipmanların en büyük küresel tedarikçisidir. Özellikle, dünya genelindeki güneş enerjisi bileşenlerinin yüzde 85'ine yakını ve yüksek kapasiteli transformatör pazarının büyük bir kısmı Çinli şirketlerin elindedir. Trump'ın bu kararı, küresel teknolojik rekabetin yeni bir aşamasını başlatabilir.