Xiaomi 10 000 mAh bataryalı ilk akıllı telefonunu tanıttı

·6·Teknoloji
Xiaomi 10 000 mAh bataryalı ilk akıllı telefonunu tanıttı

Xiaomi, Japonya pazarında tarihinde ilk kez devasa 10 000 mAh kapasiteli bataryaya sahip Redmi Note 17 Pro Max 5G akıllı telefonunu satışa sundu. ixbt.com'un haberine göre mühendisler, rekor düzeydeki kapasiteyi sağlarken cihazın kalınlığını 8,57 mm ve ağırlığını 229,5 gram seviyesinde tutmayı başardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teknik özellikler ve performans

Yeni akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 işlemci tabanlı çalışıyor ve Android 16 işletim sisteminin en son sürümüne sahip. Cihaz, 100 W hızlı şarj teknolojisini ve diğer cihazları şarj etmeye olanak tanıyan 27 W'a kadar ters şarj özelliğini destekliyor.

Model, 6,83 inç OLED ekranla donatılmış olup ekran 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Ana kamerada 50 ve 8 megapiksellik sensörler bulunurken, ön kameranın çözünürlüğü 32 megapikseldir.

Koruma ve uzun vadeli destek

Üretici, cihazın güvenliğine ve kararlılığına özel önem verdi. Özellikle gövde, toza ve neme karşı tam koruma sağlayan IP68 standardına sahip. Ayrıca Xiaomi, bu akıllı telefon için altı yıl boyunca güvenlik güncellemeleri yayınlama sözü veriyor.

Japonya'daki ilk kampanya kapsamında Redmi Note 17 Pro Max modeli 69 980 Yen (yaklaşık 440 dolar) fiyatla satılıyor. Bu özel teklifin 14 Ekim tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi.

Daha uygun fiyatlı Redmi 17 4G modeli

Tanıtım kapsamında Xiaomi, aynı zamanda daha uygun fiyatlı Redmi 17 4G akıllı telefonunu da sergiledi. Bu cihaz, MediaTek Helio G91 Ultra işlemci, 7500 mAh batarya ve 45 W şarj bloğu ile donatıldı.

Bu model, 6,9 inç HD+ ve 120 Hz ekran, 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel ön kameraya sahip. 4/128 GB RAM ve depolama kapasiteli versiyonun fiyatı 29 980 Yen (yaklaşık 190 dolar) olarak belirlendi.

XiaomiRedmi Note 17 Pro MaxAkıllı TelefonTeknolojiAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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