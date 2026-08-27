Samsung Galaxy S26 FE tanıtıldı: 7 yıllık destek ve yapay zeka

·1·Teknoloji
Samsung Galaxy S26 FE tanıtıldı: 7 yıllık destek ve yapay zeka

Samsung, Galaxy S26 amiral gemisi ailesinin en uygun fiyatlı üyesi olan Galaxy S26 FE akıllı telefonunu resmen tanıttı. Ixbt.com'un haberine göre yeni cihaz, modern 3 nanometre işlemci ve genişletilmiş Galaxy AI yetenekleri dahil olmak üzere selefine kıyasla bir dizi önemli iyileştirmeyle donatıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu model, Galaxy S26 ailesinde kutudan çıktığı haliyle Android 17 ve One UI 9 yazılımıyla çalışan ilk cihaz oldu. Ayrıca üretici, daha pahalı amiral gemilerinde görücüye çıkan gelişmiş özellikleri bu uygun fiyatlı modele de taşıyarak kullanıcılar için ek kolaylıklar sağladı.

Akıllı telefon yetenekleri ve teknik özellikler

Cihaz, 120 Hz ekran yenileme hızı ve 1900 nit tepe parlaklığına sahip 6,7 inç OLED ekranla donatıldı. Batarya kapasitesi 4900 mAh olup, 45 W hızlı kablolu ve 15 W kablosuz şarj teknolojisini desteklemektedir.

Ana kamera bloğu; 50 megapiksel ana sensör, 3x optik ve 30x hibrit zoom sunan 8 megapiksel telefoto modül ile 12 megapiksel geniş açılı lensten oluşuyor. Ön kamera da 12 megapiksel çözünürlüğünde bir sensörle donatıldı.

Yapay zeka ve yazılım

Galaxy S26 FE modeli, My FanCam özelliği sayesinde önceden kaydedilmiş videolardaki seçili kişiyi otomatik olarak takip etme ve onu kadrajın merkezinde tutma imkanı sunuyor. Horizon Lock ise akıllı telefon 360 derece döndüğünde bile video görüntüsünün ufuk çizgisini sabit tutuyor.

Ayrıca Nightography gece çekim modu iyileştirildi ve metin komutlarına dayalı olarak fotoğrafları düzenleyen Photo Assist özelliği eklendi. Now Brief asistanı ise doğal dil aracılığıyla beslenme, sağlık veya hava durumuyla ilgili bilgi widget'ları oluşturmaya yardımcı oluyor.

Şirket, bu model için yedi yıl boyunca büyük işletim sistemi güncellemeleri ve güvenlik yamaları sunmayı vaat ediyor. Ayrıca alıcılara, 5 TB bulut depolama alanına sahip Google AI Pro hizmetinin altı aylık aboneliği hediye edilecek.

Yeni Galaxy S26 FE üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. 128 GB depolama alanına sahip temel versiyonun fiyatı 700 dolar olup, eylül ayının başında satışa çıkması bekleniyor.

SamsungGalaxy S26 FEGalaxy AIAndroid 17Akıllı Telefonlar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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