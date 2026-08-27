Gökyüzünü Kapatma Planı: AB, Ukrayna'ya SAMP/T Sistemleri Sağlıyor

·1·Dünya
Gökyüzünü Kapatma Planı: AB, Ukrayna'ya SAMP/T Sistemleri Sağlıyor

Fransa ve İtalya, Ukrayna'nın hava savunma sistemini kökten güçlendirmeyi amaçlayan büyük bir askeri anlaşmaya vardı. İki ülke, Kiev'e yeni nesil dört adet SAMP/T NG hava savunma füze sisteminin (ZRK) tedariki konusunda resmen anlaştı.

Söz konusu savunma paketinin toplam değeri yaklaşık 3 milyar avroyu bulmaktadır. Bu bilgi, İtalya'nın saygın «La Repubblica» gazetesi tarafından kaynaklarına dayandırılarak duyuruldu.

Finansman kaynağı ve teslimat süreleri

Bu büyük askeri proje, Avrupa Birliği'nin özel finansal fonları aracılığıyla karşılanacak:

  • Ukraine Support Loan mekanizması: Anlaşmanın finansmanı, Avrupa'nın 2026–2027 yıllarında Ukrayna'yı desteklemek için özel olarak oluşturduğu «Ukraine Support Loan» mekanizması fonlarından sağlanacak;

  • Hızlı lojistik: İtalya tarafı, üzerinde anlaşılan silahların sevkiyat sürecini halihazırda içinde bulunduğumuz yılın ekim ayı sonuna kadar tamamen tamamlama taahhüdünde bulundu.

Aster 30 füzeleri ve lisans: Ukrayna'da yerli üretim başlıyor

Askeri yardım paketi sadece sistemin kendisini değil, aynı zamanda diğer önemli bileşenleri de içermektedir:

  • Radarlar ve önleyici füzeler: Yeni hava savunma sistemlerinin yanı sıra, Ukrayna ordusuna hava hedeflerini vuran yüksek hassasiyetli Aster 30 füzeleri, modern radarlar ve SAMP/T sistemleri için gerekli tüm yedek parçalar sağlanacak;

  • Ukrayna'da lisanslı üretim: Avrupa Birliği ülkeleri, Vladimir Zelenskiy hükümetine Aster 30 füzelerini doğrudan Ukrayna topraklarında lisanslı olarak üretme iznini resmen verdi. Bu karar, Kiev için uzun vadeli askeri bağımsızlığı sağlamada önemli bir stratejik adım olarak değerlendiriliyor.

UkraynaİtalyaFransaSAMP/TAvrupa Birliği
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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