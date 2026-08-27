Gökyüzünü Kapatma Planı: AB, Ukrayna'ya SAMP/T Sistemleri Sağlıyor

Fransa ve İtalya, Ukrayna'nın hava savunma sistemini kökten güçlendirmeyi amaçlayan büyük bir askeri anlaşmaya vardı. İki ülke, Kiev'e yeni nesil dört adet SAMP/T NG hava savunma füze sisteminin (ZRK) tedariki konusunda resmen anlaştı.

Söz konusu savunma paketinin toplam değeri yaklaşık 3 milyar avroyu bulmaktadır. Bu bilgi, İtalya'nın saygın «La Repubblica» gazetesi tarafından kaynaklarına dayandırılarak duyuruldu.

Finansman kaynağı ve teslimat süreleri

Bu büyük askeri proje, Avrupa Birliği'nin özel finansal fonları aracılığıyla karşılanacak:

Ukraine Support Loan mekanizması: Anlaşmanın finansmanı, Avrupa'nın 2026–2027 yıllarında Ukrayna'yı desteklemek için özel olarak oluşturduğu «Ukraine Support Loan» mekanizması fonlarından sağlanacak;

Hızlı lojistik: İtalya tarafı, üzerinde anlaşılan silahların sevkiyat sürecini halihazırda içinde bulunduğumuz yılın ekim ayı sonuna kadar tamamen tamamlama taahhüdünde bulundu.

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Askeri yardım paketi sadece sistemin kendisini değil, aynı zamanda diğer önemli bileşenleri de içermektedir: