Oktagon boksuna karşı: Tyson Fury neden güreşten hoşlanmadığının sırrını açıkladı
Ağır sıklet dünya boks efsanesi Tyson Fury yaptığı son açıklamayla dövüş sporları tutkunlarının dikkatini üzerine çekti. Eski Britanyalı dünya şampiyonu, MMA (karma dövüş sanatları) müsabakalarının hangi yönünün ilgisini çektiğini ve neden klasik güreşi sevmediğini açıkça itiraf etti.
Ayrıca "Gypsy King", oktagon dövüşçülerinin büyük paralı profesyonel boks maçlarına geçiş eğilimini de değerlendirdi.
«Sadece yüze yumruk atıldığında ilginç»: Fury'den MMA hakkında
Fury, karma dövüş sanatlarını tam olarak anlamadığını, sadece ayakta yapılan şiddetli yumruk alışverişini tercih ettiğini belirtti:
«Dürüst olmak gerekirse, MMA hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorum. Bu spor bana sadece dövüşçüler ayaktayken ve birbirlerinin yüzüne yumruk atarken ilginç geliyor.
Ancak yere düşüp yerde (parter) güreşmeye başladıklarında... Böyle bir durumu izlemekten hiç hoşlanmıyorum», dedi eski şampiyon.
MMA dövüşçülerinin boksa geçişi: Her şeye isim ve popülarite karar veriyor
Oktagon temsilcilerinin boks kuralları çerçevesinde ringe çıkması hakkında konuşan Fury, bu süreçte sporun kendisinden ziyade sporcunun kişisel markasının ön planda olduğunu vurguladı:
Popülarite faktörü: «Eğer konu kamuoyu tarafından iyi tanınan, adını duyurmuş yıldızlar hakkındaysa, istedikleri spor dalına geçebileceklerini düşünüyorum. Çünkü bu tür karşılaşmalarda asıl önemli olan, dövüşçünün itibarı ve popülaritesidir»;
Ticari çıkar: MMA yıldızlarının boks ringine adım atmasının öncelikle büyük kazançlar ve sansasyonel şovlarla ilgili olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.
Ringdeki son başarı
Tyson Fury'nin kendisi hala aktif spor formunu sergilemeye devam ediyor:
Mariusz Wach karşısında zafer: Britanyalı boksör en son Temmuz ayı sonunda ringe çıkmış ve Polonyalı deneyimli rakibi Mariusz Wach'ı 7. rauntta teknik nakavt ile mağlup etmişti.
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