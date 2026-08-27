Oktagon boksuna karşı: Tyson Fury neden güreşten hoşlanmadığının sırrını açıkladı

Ağır sıklet dünya boks efsanesi Tyson Fury yaptığı son açıklamayla dövüş sporları tutkunlarının dikkatini üzerine çekti. Eski Britanyalı dünya şampiyonu, MMA (karma dövüş sanatları) müsabakalarının hangi yönünün ilgisini çektiğini ve neden klasik güreşi sevmediğini açıkça itiraf etti.

Ayrıca "Gypsy King", oktagon dövüşçülerinin büyük paralı profesyonel boks maçlarına geçiş eğilimini de değerlendirdi.

Fury, karma dövüş sanatlarını tam olarak anlamadığını, sadece ayakta yapılan şiddetli yumruk alışverişini tercih ettiğini belirtti:

«Dürüst olmak gerekirse, MMA hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorum. Bu spor bana sadece dövüşçüler ayaktayken ve birbirlerinin yüzüne yumruk atarken ilginç geliyor.

Ancak yere düşüp yerde (parter) güreşmeye başladıklarında... Böyle bir durumu izlemekten hiç hoşlanmıyorum», dedi eski şampiyon.