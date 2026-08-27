Samsung amiral gemileri için Ağustos güvenlik yaması yayınlandı

·0·Teknoloji
Samsung amiral gemileri için Ağustos güvenlik yaması yayınlandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, en yeni amiral gemisi akıllı telefonları için bir sonraki yazılım güncellemesini dağıtmaya başladı. ixbt.com'un haberine göre, yeni Ağustos güvenlik yaması daha önce Galaxy S26 modellerine sunulmuştu, şimdi ise Galaxy S24 ve Galaxy S25 serisindeki daha önce piyasaya sürülen cihazları da kapsıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu kapsamlı güncelleme, Android işletim sistemi ve One UI arayüzünün önceki sürümlerinde tespit edilen toplam 56 güvenlik açığını gidermeyi amaçlıyor. Bu tür düzenli yamalar, kullanıcıların kişisel verilerini korumak ve cihaz kararlılığını sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

Güncelleme boyutu ve bölgesel dağıtım

Geleneksel olarak, yeni yazılımı ilk alanlar Güney Kore'deki kullanıcılar oldu. Özellikle Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra modelleri için hazırlanan güncellemenin boyutu 559 MB olup, yazılım sürüm numarası S93xNKSSCCZH2 olarak kaydedildi.

Ayrıca, Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra akıllı telefonları için de özel bir paket yayınlandı ve boyutu biraz daha küçük olan 416 MB'tır. Seriye dahil olan Galaxy S25 FE modeli sahipleri ise 312 MB boyutundaki S731NKSS9BZH2 numaralı güncellemeyi indirebilecekler.

Gelecekteki yazılım planlaması

Yazılım dağıtımı şu an için sadece Güney Kore bölgesinde başlamış olsa da, Samsung'un önümüzdeki günlerde bunu diğer ülke ve bölgelerdeki kullanıcılar için de sunması bekleniyor. Güncellemeler genellikle aşamalı olarak gerçekleştirildiğinden, diğer bölgelerdeki kullanıcılara da kısa sürede ulaşacaktır.

Belirtmek gerekir ki, bu Ağustos güvenlik yaması söz konusu akıllı telefonlar için son büyük yazılım güncellemesi olmayacak. Samsung'un planına göre, Galaxy S24, Galaxy S25 serileri ve Galaxy S25 FE modelleri gelecekte Android 17 tabanlı One UI 9.0 güncellemesini de alacak.

SamsungGalaxy S25Galaxy S24One UIAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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