Samsung Galaxy S23 Ultra için One UI 9 yazılımı hazırlanıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önceki nesil amiral gemisi cihazları için yazılım güncelleme çalışmalarına başladı. ixbt.com'un haberine göre, üç yıllık bir geçmişe sahip olan Galaxy S23 Ultra akıllı telefonu için yeni One UI 9 yazılım sürümü şirketin dahili sunucularında görüntülendi. Üretici henüz bu cihazlar için halka açık bir beta programının başladığını resmen duyurmamış olsa da, test sürecinin başlaması amiral gemisi kullanıcılarını sevindirecek bir gelişme. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Dahili sunucularda tespit edilen yeni yazılım; S918BXXUAZZHI, S918BOXMAZZHI ve S918BXXUAGZHI numaralı test sürümleriyle işaretlenmiş durumda. Bu numaralar, söz konusu yazılımın doğrudan Galaxy S23 Ultra modeline yönelik olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bu adımın Samsung'un 2023 yılında piyasaya sürülen amiral gemisi modellerini gelecekteki işletim sistemi gereksinimlerine uyarlama sürecini başlattığının bir kanıtı olduğunu belirtiyor.

Yeni yazılım ve özellikleri

Şu anda Android 17 tabanlı One UI 9'un resmi beta sürümü yalnızca en yeni Galaxy S26 akıllı telefon serisi için mevcut. Şirket, yeni işletim sistemi testlerini kademeli olarak genişletmeyi planlıyor ancak bu programın Galaxy S23 serisi cihazlara ne zaman ulaşacağı konusunda henüz net bir bilgi verilmedi.

Buna rağmen, sunucularda ilk test sürümlerinin ortaya çıkması sürecin aktif bir aşamaya girdiğini gösteriyor. Samsung genellikle önceki yılların gelişmiş modellerini yeni özellikler ve güvenlik yamalarıyla desteklemeye büyük önem veriyor. Galaxy S23 Ultra kullanıcılarının önümüzdeki aylarda açık beta testlerine katılma imkanı bulması bekleniyor.