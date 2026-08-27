Cenaze töreninde beklenmedik teklif: Rahip, merhumun kızına evlenme teklif etti

2022 yılının Mayıs ayında Güney Afrika'da yaşanan sıra dışı bir olay internette büyük yankı uyandırdı. Cenaze töreni sırasında bir rahip, merhumun kızına babasının tabutu başında evlenme teklifinde bulundu.

Merhumu son yolculuğuna uğurlama töreni devam ederken rahip beklenmedik bir şekilde merhumun kızının yanına geldi.

Genç kadına evlenme teklif etti. Kız ise bu teklifi kabul etti.

İnsanları en çok şaşırtan durum, böyle bir teklifin tam da babasının cenazesi sırasında, tabutun önünde yapılmış olmasıydı. Rahip, kızın babasını kaybetmenin verdiği derin üzüntü içinde olduğunu gördüğünü ve bu zor anında ona teselli vermek istediğini belirtti.

Ancak bu hareketi kamuoyu tarafından pek hoş karşılanmadı.

Olayı gösteren görüntüler internette yayıldıktan sonra birçok kullanıcı, rahibin davranışını garip ve duruma tamamen uygunsuz olarak nitelendirdi.