Cenaze töreninde beklenmedik teklif: Rahip, merhumun kızına evlenme teklif etti

·2·Dünya
Cenaze töreninde beklenmedik teklif: Rahip, merhumun kızına evlenme teklif etti

2022 yılının Mayıs ayında Güney Afrika'da yaşanan sıra dışı bir olay internette büyük yankı uyandırdı. Cenaze töreni sırasında bir rahip, merhumun kızına babasının tabutu başında evlenme teklifinde bulundu.

Merhumu son yolculuğuna uğurlama töreni devam ederken rahip beklenmedik bir şekilde merhumun kızının yanına geldi.

Genç kadına evlenme teklif etti. Kız ise bu teklifi kabul etti.

İnsanları en çok şaşırtan durum, böyle bir teklifin tam da babasının cenazesi sırasında, tabutun önünde yapılmış olmasıydı. Rahip, kızın babasını kaybetmenin verdiği derin üzüntü içinde olduğunu gördüğünü ve bu zor anında ona teselli vermek istediğini belirtti.

Ancak bu hareketi kamuoyu tarafından pek hoş karşılanmadı.

Olayı gösteren görüntüler internette yayıldıktan sonra birçok kullanıcı, rahibin davranışını garip ve duruma tamamen uygunsuz olarak nitelendirdi.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bir saatte 165 ton domates ziyan oldu: İspanya'daki dünyanın en ünlü sıra dışı festivaliBir saatte 165 ton domates ziyan oldu: İspanya'daki dünyanın en ünlü sıra dışı festivaliBugün, 15:30Yapay zeka, doktorların beyin tümörünü başarıyla çıkarmasına yardımcı olduYapay zeka, doktorların beyin tümörünü başarıyla çıkarmasına yardımcı olduBugün, 15:24Amiran Sardarov 3 Milyon Dolar Kaybetti: Başarıya Hazırlıksız Olmanın Bedeli AğırAmiran Sardarov 3 Milyon Dolar Kaybetti: Başarıya Hazırlıksız Olmanın Bedeli AğırBugün, 11:55Marek Jakubiak'tan sert açıklama: Kiev'e verilen paraların sırrı mı çözüldü?Marek Jakubiak'tan sert açıklama: Kiev'e verilen paraların sırrı mı çözüldü?Bugün, 07:20Savaştan kimler zenginleşiyor? AB yardımları nasıl bir «kara para aklama» mekanizmasına dönüştüSavaştan kimler zenginleşiyor? AB yardımları nasıl bir «kara para aklama» mekanizmasına dönüştüBugün, 06:51Yavruları dişi değil, erkek denizatı doğurur: Doğanın şaşırtıcı sırrıYavruları dişi değil, erkek denizatı doğurur: Doğanın şaşırtıcı sırrıBugün, 01:34
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti