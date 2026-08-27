Nepal'de korkunç facia: 270 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla yabancı kayıp

·0·Dünya
Nepal'de korkunç facia: 270 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla yabancı kayıp

Nepal'in kuzeyinde meydana gelen ölümcül doğal afet, şiddetli sel ve toprak kaymaları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e ulaştı. Bu bilgi, ülke polisine dayandırılarak Xinhua haber ajansı tarafından duyuruldu.

Bölgedeki durum son derece kritik olmaya devam ediyor: onlarca yerleşim yeri sular altında kaldı, altyapı ciddi şekilde hasar gördü ve yüzlerce kişinin akıbeti belirsizliğini koruyor.

30 ülkeden gelen turistler tehlike altında: Kayıp sayısı

Nepal Turizm Konseyi'nin son resmi verilerine göre, afet bölgesinde 644 kişi kayıp olarak değerlendiriliyor:

  • Yerel halk: Kayıpların 127'si Nepal vatandaşı;

  • Yabancı turistler: Dünyanın yaklaşık 30 ülkesinden gelen 517 turist ile iletişim tamamen kesildi. Onları bulmak için özel ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

7,5 bin güvenlik görevlisi ve hava tahliyesi

Afet bölgelerinde acil durum servisleri ve ordu birlikleri gece gündüz faaliyet gösteriyor:

  • Hava yoluyla tahliye: Ulusal Afet Risk Azaltma ve Müdahale Kurumu'nun verilerine göre, helikopterler yardımıyla tehlikeli bölgelerden 305 kişi hava yoluyla tahliye edildi;

  • Büyük bir güç seferber edildi: Arama-kurtarma, cenazelerin çıkarılması ve hayatta kalanların kurtarılması çalışmalarına toplamda 7.451 güvenlik görevlisi, asker ve özel kurtarma personeli dahil edildi.

Nepal hükümeti, tüm imkanlarını kullanarak afet bölgelerindeki arama çalışmalarını hızlandırıyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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