Binlerce kişi 400 tonluk kaleyi yerine taşıdı

·3·Dünya
Binlerce kişi 400 tonluk kaleyi yerine taşıdı

Japonya'nın kuzeyindeki Hirosaki şehrinde yüzlerce gönüllü, 400 tonluk Hirosaki Kalesi kulesini 11 yıl önce taşındığı orijinal yerine geri getirmek için bir araya geldi. Asırlardır kullanılan geleneksel bir yöntemi uygulayan gönüllüler, devasa yapıyı insan gücüyle yavaş yavaş hareket ettiriyor.

Cumartesi gününden bu yana yaklaşık 80 kişilik gruplar halinde sırayla halatları çeken gönüllüler, kalenin üç katlı ahşap kulesini her seferinde birkaç santimetre ilerletiyor. Sürece yabancıların da katıldığı ve toplamda yaklaşık 4 bin kişinin kuleyi orijinal yerine doğru yaklaşık 5 metre kaydırmaya katkıda bulunduğu belirtildi.

Kule, 2015 yılında kendisini destekleyen taş duvarların onarımı için 80 metre uzağa taşınmıştı. Tarihi yapıyı parçalara ayırmamak için mühendisler, kuleyi bütün halde kaldırarak metal raylar üzerinde geçici bir platforma yerleştirmişti.

Kale ve tarih tutkunu 46 yaşındaki Azusa Nimiya, Japonya'nın Şimane bölgesinden özel olarak gelerek taşıma çalışmalarına katıldı. Nimiya, bu süreci «hayatta bir kez yaşanabilecek, değerli ve eşsiz bir anı» olarak nitelendirdi.

Yerel yönetim, ağır makineler yardımıyla taşıma işlemini eylül ayında tamamlamayı ve kuleyi kasım ayında kalıcı olarak temeline oturtmayı planlıyor. Çatı ve cephelerin restore edilmesinin ardından kalenin halka tamamen açılması 2033 yılına planlanıyor.

Asırlık gelenek devam ediyor

Bu süreç, Japonya'da yapıların insan gücüyle taşınması için kullanılan «hikiya» adlı antik yönteme dayanıyor. Proje lideri Kensuke Hayasaka, bu yöntem sayesinde insanlara tarihi sadece öğrenme değil, aynı zamanda bizzat hissetme imkanı sunulduğunu vurguladı.

Hirosaki Kalesi kulesi, 17. yüzyılda yıldırım düşmesi sonucu yıkılmış ve 19. yüzyılın başlarında yeniden inşa edilmişti. Daha sonra taş temellerin sağlamlığıyla ilgili endişeler nedeniyle kule taşınmış ve 1915 yılında orijinal yerine geri getirilmişti.

Bu seferki çalışmalar da tarihi yapıyı korumaya ve karlı mevsimden önce temeline sağlam bir şekilde yerleştirmeye odaklanıyor.

Taşıma işlemine katılanlar arasında 82 yaşındaki Katsumi Terada da bulunuyor. 11 yıl önceki taşıma sürecinde de yer alan Terada, o zamanlar kule yerine yerleştirilene kadar yaşayıp yaşamayacağından şüphe ettiğini ancak bugün hala sağlıklı olduğunu ifade etti.

Böylece Hirosaki'deki 400 tonluk tarihi kulenin geri getirilme süreci, sadece bir restorasyon çalışması değil, aynı zamanda nesilleri birleştiren eşsiz bir tarihi olayhaline geliyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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