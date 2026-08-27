Starlink, tavsiye programını güncelleyerek nakit ödülleri başlattı

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, Starlink uydu interneti için hazırladığı referans programında önemli değişikliklere gitti. ixbt.com'un haberine göre, kullanıcılar artık arkadaşlarını hizmete davet ettiklerinde sadece bağlantı bonusları değil, doğrudan banka hesaplarına aktarılan nakit ödüller de kazanabilecekler. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Önceki kurallara göre, şirket tarafından sunulan ödüller yalnızca bir sonraki ayın abonelik ücretini ödemek için kullanılan «krediler» şeklinde veriliyordu. Artık kullanıcılar, kişisel hesapları üzerinden doğrudan nakit ödeme seçeneğini tercih edebiliyorlar. Bunun için kullanıcının banka hesap bilgilerini sisteme bağlaması yeterli.

Yeni sistemin pazara etkisi

Bu yenilik, özellikle kırsal ve uzak bölgelerdeki uydu interneti pazarında önemli değişikliklere yol açabilir. Çünkü bağımsız kurulumcular ve Starlink bayileri, artık bağladıkları her müşteri için gerçek bir finansal teşvik alıyorlar. Bu durum, onları SpaceX için tam teşekküllü bir satış kanalına dönüştürüyor.

Şu an için nakit ödülleri içeren güncellenmiş program sadece ABD'de geçerli. Avrupa ülkelerinde ise daha önce ücretsiz abonelik ayları «servis kredileri» ile değiştirilmişti. Uzmanlara göre, gelecekte Avrupa'da da benzer bir doğrudan nakit ödeme sistemine geçilmesi muhtemel.

Katılım şartları ve kısıtlamalar

Programa katılmak için kullanıcıların belirli şartları karşılaması gerekiyor. Özellikle kampanya, yalnızca Residential veya Roam tarifelerini kullanan aktif Starlink aboneleri için geçerli. Şirketin önceki kurallarına göre, referansların sadece gelir elde etmek amacıyla kullanılması hizmet şartlarının ihlali olarak değerlendiriliyor ve hesabın engellenmesine yol açabiliyordu.

Buna rağmen, uygulamaya konulan doğrudan nakit ödeme sistemi, programı yeni bir seviyeye taşıyarak müşteri kazanımı için çok daha profesyonel ve şeffaf bir araca dönüştürüyor. Bu da Starlink ağının daha da genişlemesine ve küresel ölçekte konumunu güçlendirmesine katkı sağlıyor.