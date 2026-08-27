Rusya ile ABD arasındaki yüksek jeopolitik gerilime rağmen, iki ülkenin özel servisleri arasındaki doğrudan temaslar devam ediyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narişkin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffeile Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaret ve yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Narişkin, toplantı sırasında iki ülkenin istihbarat kurumlarının yetki alanına giren kapsamlı güvenlik konularının ele alındığını vurguladı.

«Devletler arası olağan bir uygulama»: Görüşmelerin detayları

Rus istihbarat şefi, bu görüşmeye aşırı siyasi anlam yüklenmemesi gerektiğini ve bu tür diyalogların stratejik güvenliği sağlamak için gerekli olduğunu belirtti:

«ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü'nün Moskova ziyareti kapsamında, iki ülkenin istihbarat kurumlarının yetki alanına giren bir dizi önemli konu ayrıntılı olarak ele alındı. Bu, büyük devletler arasında sürekli olarak yürütülen olağan ve doğal bir uygulamadır», — dedi Sergey Narişkin.

Kremlin'in tutumu: En zor zamanlarda bile kesilmeyen iletişim

Özel servisler arasındaki kapalı diyalogların önemi hakkında Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov da görüş bildirmişti:

Sürekli iletişim kanalı: Peskov, ABD ve Rusya özel servisleri arasındaki ilişkilerin, ikili ilişkilerin en krizli ve zor dönemlerinde bile kesilmediğini özellikle vurguladı;

Olumlu faktör: Kremlin temsilcisi, bu tür doğrudan iletişim hattının korunmasının küresel güvenlik, beklenmedik çatışmaların önlenmesi ve kriz yönetimi açısından olumlu ve stratejik öneme sahip bir süreç olduğunu kaydetti.

Uzmanlara göre, Moskova ile Washington arasındaki bu tür kapalı görüşmeler, uluslararası istikrar ve küresel tehditlerle mücadelede önemli bir iletişim aracı görevi görüyor.