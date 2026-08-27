137 maçta kalesini gole kapattı: Barcelona'nın yeni kalecisi Dominik Livaković

İspanyol devi Barcelona, kaleci hattını güçlendirmek adına ses getiren bir transfere imza attı. Katalan kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Fenerbahçe takımının 31 yaşındaki Hırvat kalecisi Dominik Livaković ile anlaşmaya varıldığı resmen duyuruldu.

Taraflar arasındaki resmi sözleşme 30 Haziran 2030 tarihine kadar yani 4 yıllık bir süreyi kapsıyor ve Livaković artık 'Blaugrana' kalesini koruyacak.

Dinamo Zagreb'de 7 şampiyonluk dönemi

Livaković, büyük futbola ilk adımlarını Zadar ve Zagreb altyapılarında attı ancak asıl yıldızı Dinamo Zagreb'de parladı:

295 maç ve 137 gol yemediği maç: 2016/2017 sezonunda Zagreb ekibine katılan eldiven, toplamda 295 resmi maça çıkıp 249 gol yedi ve tam 137 maçta kalesini gole kapatmayı başardı;

Yedi kez şampiyon: Hırvat kaleci, Zagreb formasıyla üst üste yedi kez Hırvatistan şampiyonluğu ve birçok yerel kupa zaferi yaşadı.

Türkiye'den La Liga'ya uzanan yol

Hırvat kalecinin kariyerinin sonraki aşamaları da uluslararası arenada önemli deneyimlerle doluydu:

Fenerbahçe dönemi: 2023 yazında İstanbul temsilcisi Fenerbahçe'ye transfer olan Livaković, sarı-lacivertli formayla toplam 74 resmi maçta görev aldı ve 24 maçta kalesini gole kapattı;

Kiralık dönem ve Zagreb'e dönüş: 2025 yazında İspanyol ekibi Girona'ya kiralansa da burada forma şansı bulamadı. Daha sonra yuvası Dinamo Zagreb'e kısa süreliğine dönerek 15 maçta 10 gol yedi ve 8 maçta kalesini gole kapattı.

Şimdi ise tecrübeli Hırvat eldiven, La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nınbir numaralı kalecisi olarak yeteneklerini sergilemeye hazırlanıyor.