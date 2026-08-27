Ölen dilenci kadının evinde milyonlarca nakit para bulundu

·2·Dünya
Ölen dilenci kadının evinde milyonlarca nakit para bulundu

Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Mandya şehri sakinleri beklenmedik bir olaya tanık oldu. Yaşlı bir kadının vefatından sonra evinde milyonlarca Hint rupisi değerinde nakit para ve madeni para bulundu. Bu durum yerel halk arasında büyük şaşkınlık yarattı.

Hint basınında yer alan haberlere göre, kadının isminin Hur olduğu öğrenildi. Mandya'nın Gattalu Layout bölgesinde yaşayan kadın, yıllarca yerel bir caminin önünde dilenerek geçimini sağlıyordu.

Hur'un, aile üyelerinin kendisine yeterince bakmadığından sık sık şikayet ettiği biliniyor. Bu nedenle günlük masraflarını karşılamak için başkalarından maddi yardım istemek zorunda kaldığını söylüyordu.

Kadın vefat ettikten sonra evi kontrol edildi. Evin içinde banknotlar ve madeni paralarla dolu çuvallar tespit edildi. Evden bu kadar büyük miktarda para çıkması yerel halkı hayrete düşürdü.

Paraların sayım sürecinde 3 milyon rupiden fazla Hint parası olduğu belirlendi. Bu miktar, Pakistan para birimiyle 8,7 milyon rupiden fazlasına denk geliyor. Ancak yerel halk, evde bulunan toplam miktarın 3 milyon ile 4 milyon Hint rupisi arasında olabileceğini belirtti.

Yıllarca cami önünde dilenen kadının evinde bu kadar büyük miktarda para çıkması bölgede ana gündem maddesi haline geldi.

Şu anda yerel halk arasında bir dizi soru işareti oluşmuş durumda. Özellikle Hur'un bu parayı ne zaman ve nasıl biriktirdiğive neden evinde bu kadar büyük miktarda nakit sakladığı henüz bilinmiyor.

Böylece, hayatı boyunca maddi yardım isteyen kadının vefatından sonra evinde büyük miktarda servet bulunması, Mandya şehri sakinleri için beklenmedik bir olay oldu.

HindistanMandyaDilenciHaberİlginç Olaylar
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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