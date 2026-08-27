City yıldızı Londra'da: Tottenham, Omar Marmoush transferini duyurdu!

İngiltere Premier League'de beklenmedik ve ses getiren bir transfer gerçekleşti. Londra'nın Tottenham kulübü, Manchester Cityve Mısır milli takımı forveti Omar Marmoush'u sezon sonuna kadar resmen kiraladı.

Bu anlaşma sadece basit bir kiralama değil, aynı zamanda "Spurs" için oyuncuyu kalıcı olarak satın alma opsiyonunu da içeriyor; Londra kulübü hücum hattını güçlendirmek adına ciddi bir adım attı.

58 milyon euroluk satın alma opsiyonu ve sözleşme detayları

Transfer anlaşması aşağıdaki önemli mali ve hukuki şartları içermektedir:

Satın alma opsiyonu: Tottenham, kiralık dönem sona erdiğinde futbolcunun bonservisini 58 milyon euro karşılığında alma konusunda öncelikli hak kazandı;

Piyasa değeri: Ünlü Transfermarkt portalı, şu anda 27 yaşındaki Mısırlı forvetin transfer piyasasındaki güncel değerini 50 milyon euroolarak değerlendiriyor.

Manchester City'deki dönem ve milli takım istatistikleri

Omar Marmoush, İngiliz devinde kısa sürede üst düzey performans sergilemeyi başardı:

"Vatandaşlar" (City) formasıyla sonuçlar: Forvet, Ocak 2025'te Almanya'nın Eintracht Frankfurt kulübünden Manchester City'ye transfer olmuştu. Manchester ekibinin formasıyla tüm turnuvalarda toplam 62 maçta sahaya çıkıp rakip fileleri 16 kez havalandırdı;

Mısır milli takımında: Uluslararası arenada da liderlerden biri olan Marmoush, Mısır milli takımı formasıyla 55 maçta 11 gol kaydetti.

Artık Mısırlı golcünün, Tottenham'ın Premier League ve uluslararası arenadaki en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.